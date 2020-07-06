Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на Р...
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к П...
Главная / Политика

Опаснее Навального? На политической арене выросла новая надежда оппозиции

06 июля 2020, 10:00  •  86 • Политика
На политической арене выросла новая надежда оппозиции. Демаршем против поправок отметилась мэр Якутска Сардана Авксентьева. Кому-то она даже показалась опаснее Алексея Навального. В феномене разбирался Царьград.
По популярности среди мэров ей нет равных. По крайней мере в Сети. По позициям может поспорить даже с московским коллегой Сергеем Собяниным. В чём секрет такой популярности? Например, в выборе популистской манеры поведения чиновницы.
Например, после голосования мэра против поправок в Конституции России пресс-секретарь Авксентьевой заявил, что такое решение начальницей было принято из-за того, что под угрозой оказалась выборность должности главы города. Однако на деле это заявление оказалось популистским, о чём говорили собеседники Царьграда во время подготовки сюжета. Другими словами, реально власти Авксентьевой ничего не угрожает. Так что же произошло, почему чиновница пошла против поправок?
"Для неё это политическое действие. Это тот грустный случай, когда человек честный оказался заложником либеральных мифов. Именно как честный человек она пытается выразить не просто свою позицию, но и сподвигнуть остальных", - сказал в беседе с Царьградом гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
Вопрос лишь в том, что личная вера Авксентьевой не означает, что она показывает правильный пример. А с такой верой и искренностью, как считает Журавлёв, она может просто потянуть свою землю на дно. В этом и есть проблема. На политической арене Сардана Авксентьева может выглядеть как новая надежда оппозиции. Но насколько эффективной будет её работа на благо страны?
Между тем, в Калмыкии, как пишут "Невские новости", предложили изменить Конституцию. С заявлением выступил глава региона Бату Хасиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
06 июля 2020, 04:00
Неижпапа: "Убийц" Крымского моста ждём на службу в следующем году
06 июля 2020, 08:00
Не туда смотрите: в России назвали главного врага Украины
06 июля 2020, 08:00
Число Путина: Либерал расколол лживое голосование за Конституцию одной цифрой
06 июля 2020, 02:00
"Не дайте себя одурачить": Рэпер Канье Уэст засобирался в президенты США
06 июля 2020, 08:00
В Совфеде оценили создание в США аналога российского РД-180
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2020, 00:32
Зеленский ликвидировал сам себя
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
30 июня 2020, 06:00
1 сентября 2020 года. Дистанционное образование как норма жизни
05 июля 2020, 01:00
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидовал весь салон
01 июля 2020, 19:25
Записки киевлянки: «Украину Россия потеряла навеки!»
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.