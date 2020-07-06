Опаснее Навального? На политической арене выросла новая надежда оппозиции

По популярности среди мэров ей нет равных. По крайней мере в Сети. По позициям может поспорить даже с московским коллегой Сергеем Собяниным. В чём секрет такой популярности? Например, в выборе популистской манеры поведения чиновницы.

Например, после голосования мэра против поправок в Конституции России пресс-секретарь Авксентьевой заявил, что такое решение начальницей было принято из-за того, что под угрозой оказалась выборность должности главы города. Однако на деле это заявление оказалось популистским, о чём говорили собеседники Царьграда во время подготовки сюжета. Другими словами, реально власти Авксентьевой ничего не угрожает. Так что же произошло, почему чиновница пошла против поправок?

"Для неё это политическое действие. Это тот грустный случай, когда человек честный оказался заложником либеральных мифов. Именно как честный человек она пытается выразить не просто свою позицию, но и сподвигнуть остальных", - сказал в беседе с Царьградом гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Вопрос лишь в том, что личная вера Авксентьевой не означает, что она показывает правильный пример. А с такой верой и искренностью, как считает Журавлёв, она может просто потянуть свою землю на дно. В этом и есть проблема. На политической арене Сардана Авксентьева может выглядеть как новая надежда оппозиции. Но насколько эффективной будет её работа на благо страны?

Между тем, в Калмыкии, как пишут "Невские новости", предложили изменить Конституцию. С заявлением выступил глава региона Бату Хасиков.