Опаснее мужчин: в Киеве испугались российских женщин

Украина должна запретить въезд российским женщинам – с таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии «Народный фронт», бывший командир батальона «Миротворец» Андрей Тетерук. По мнению нардепа, российские женщины представляют для Киева не меньшую опасность, чем мужчины, поскольку могут оказаться «шпионами», передает ФАН.

«Мы были свидетелями, как в США были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», — поделился своими соображениями парламентарий.

Днем ранее Украина приступила к ограничению прав и свобод граждан РФ на своей территории в рамках введенного недавно военного положения.

Президент страны Петр Порошенко написал в своем твиттере, что Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ».

Информацию о том, что мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет пропуск на Украину будет запрещен, подтвердил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

«В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации.

Не пропускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет, лица мужского пола», — сообщил Цигикал на совещании у президента Украины.

Глава Государственной приграничной службы Петр Цигыкал ограничение подтвердил.

«В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы осуществляем», — пояснил силовик.

Ограничивать въезд россиян украинские власти начали еще в 2014 году: так, для посещения республики гражданам РФ необходимо было иметь приглашение либо документы, подтверждающие смерть близкого родственника в стране.

С марта 2015 года Киев отменил возможность россиянам въезжать на Украину по внутренним паспортам. А после инцидента в Керченском проливе людей из России начали десятками разворачивать на украинских пропускных пунктах.

В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что ограничение на въезд россиян мужского пола на территорию Украины негласно действует с 2014 года.

«Этот запрет введен уже с 2014 года. ... Но оно (ограничение) было негласное. Все прекрасно знали, что мужчины этого возраста на Украину не въедут. Неофициально было ограничение», — сказал парламентарий.

В этой связи глава Совета по правам человека при президенте России

Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам. Он отметил, что подобная мера «откровенно нарушает права человека».

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет на въезд на Украину российским мужчинам, заявила, что нецелесообразно зеркально отвечать на все решения Киева.

По ее словам, дело не в Украине, а в режиме, который управляет страной, при котором «говорить о зеркальности просто страшно».

«Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству», — сказала Захарова.

Она добавила, что «кульбиты» Киева — это дисфункция государственного устройства и государства как образования, вызванная «дикими телодвижениями» украинских властей.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям, передает НСН.

По словам же представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы.