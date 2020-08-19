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Опаснее майдана: Профессор указал на связь США и Белоруссии. 7 доказательств

19 августа 2020, 17:40  •  28 • Политика
Известный политолог-американист Дмитрий Евстафьев обратил внимание на существующую между протестами в США и в Белоруссии связь. Он привёл семь доказательств своей версии, подчеркнув, что "это уже не майдан", а "нечто с куда более тяжёлыми последствиями" и "куда более опасное".
"А вы, коллеги, не находите сходства между ситуацией в Белоруссии и тем, что мы наблюдаем в США? - обратился к подписчикам политолог-американист Дмитрий Евстафьев в своём авторском Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева". - Не находите? А зря!"
Эксперт привёл сразу семь доказательств в пользу своей версии о сходстве между BLM и "Живе Беларусь".
Во-первых, "не просто бессмысленный, но бессодержательный протест". Причём, как обратил внимание эксперт, "протест, хаотизирующий социальное пространство и разрушающий экономику. В обоих случаях".
Во-вторых, "единственный понятный лозунг" - про уход президента.
"В одном случае - Бацьки, в другом - Трампа. А дальше "коалиция единомышленников" распадается и начинает тащить страну в разные стороны, но "по винтику, по кирпичику", а главное, "до основания". А про "затем" они даже не пытаются рассказывать", - продолжает профессор.
Третье доказательство касается лидеров протеста: "То ли овощи, то ли самозванцы", но "очевидно, что протестом управляют из-за кулис люди, которым на публику лучше не выходить".
В-четвёртых, как отметил эксперт, "главное в протестах - картинка, пусть даже и фейковая". Реальность как раз в данном случае не важна.
"От того и фейки как организующая сила, что в США, что в Белоруссии", - считает Евстафьев.
Пятое доказательство касается протестной базы. Опирается она и в Америке, и в Белоруссии на "неприкаянную молодёжь, которой просто страшно от того краешка будущего, который она увидела и в котором у неё может просто не оказаться места".
Шестой довод относится к цели протестов - создать хаос.
"Поскольку организаторам протеста на всё плевать. Глубоко. И своё будущее (у кого оно в принципе есть, конечно, я сейчас про Байдена) они с этими странами не связывают, - подчеркнул Евстафьев. - Одни хотят раствориться в сетях транснационального развития, другие - за долю малую раз в квартал изображать "правительство в изгнании"".
Заключительное, седьмое доказательство - "поразительная суета как замена осмысленной политики". Причём, как обращает внимание профессор, "у всех".
По мнению эксперта, ситуация уже куда опаснее майдана.
"Это уже не майдан. Это нечто с куда более тяжёлыми последствиями. И куда более опасное", - предупреждает американист.

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