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«Опаснее исламского фундаментализма»: Делягин раскрыл, как Запад на самом деле относится к Православию

04 декабря 2018, 22:39  •  75 • Политика
У себя в мессенджере политолог и экономист Михаил Делягин раскрыл, как на Западе на самом деле относятся к Православию, процитировав заявление министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта. Тот же объявил Православие «опаснее исламского фундаментализма» и подчеркнул, что оно представляет «главную угрозу западной цивилизации».
«Все, что нужно знать о европейских ценностях в отношении Православия», - так политолог и экономист Михаил Делягин у себя на странице в мессенджере коротко раскрыл истинное отношение Запада к Православию.
В частности, речь идет о заявлении, которое сделал министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Тот искренне считает, что «Православие опаснее исламского фундаментализма». Больше того, именно в нем он видит «главную угрозу западной цивилизации».
В числе основных претензий главы внешнеполитического ведомства к Православию - регламентирование семейных отношений и неприятие гомосексуалистов.
Все, что нужно знать о европейских ценностях в отношении православия. https://t.co/3Hj3EHRHz3
— Mikhail Delyagin (@delyagin) 4 декабря 2018 г.

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