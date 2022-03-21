Опаснее, чем в Сирии: Русский пилот совершил невозможное, спасая своих от ракет ВСУ

Русский пилот Иван совершил невозможное, спасая своих от ракет ВСУ. Он рассказал о своём подвиге военкору канала Царьград. По его словам, работа на Украине оказалась опаснее, чем в Сирии, где он также принимал участие в освободительной операции России.

Военный корреспондент канала Царьград Валерий Рукобратский пообщался с командиром экипажа вертолёта Ка-52 ВКС России, участвовавшим в штурме украинской авиабазы вблизи Гостомеля.

Эта стратегически значимая боевая задача выполнялась нашими военными ещё в первые недели операции. Данный аэродром играет ключевую роль, поскольку располагается всего в 25 км от Киева.

Собеседник "Первого русского" - Иван принял руководство авиационной группой после того, как противник подбил командирский борт.

Тогда офицер избрал рискованную и очень самоотверженную тактику. Он провоцировал врага вести стрельбу по нему, чтобы сослуживцы установили расположение украинских зенитных комплексов.

В итоге все огневые точки были ликвидированы. До этого в вертолёт собеседника Царьграда было выпущено в общей сложности 18 снарядов.

Он также отметил, что в целом защита ВСУ выстроена очень плотно, поэтому за один вылет пилоты могут уничтожить в среднем три-четыре танка противника.