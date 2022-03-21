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Опаснее, чем в Сирии: Русский пилот совершил невозможное, спасая своих от ракет ВСУ

21 марта 2022, 02:50  •  49 • Политика
Русский пилот Иван совершил невозможное, спасая своих от ракет ВСУ. Он рассказал о своём подвиге военкору канала Царьград. По его словам, работа на Украине оказалась опаснее, чем в Сирии, где он также принимал участие в освободительной операции России.
Военный корреспондент канала Царьград Валерий Рукобратский пообщался с командиром экипажа вертолёта Ка-52 ВКС России, участвовавшим в штурме украинской авиабазы вблизи Гостомеля.
Эта стратегически значимая боевая задача выполнялась нашими военными ещё в первые недели операции. Данный аэродром играет ключевую роль, поскольку располагается всего в 25 км от Киева.
Собеседник "Первого русского" - Иван принял руководство авиационной группой после того, как противник подбил командирский борт.
Тогда офицер избрал рискованную и очень самоотверженную тактику. Он провоцировал врага вести стрельбу по нему, чтобы сослуживцы установили расположение украинских зенитных комплексов.
В итоге все огневые точки были ликвидированы. До этого в вертолёт собеседника Царьграда было выпущено в общей сложности 18 снарядов.
Он также отметил, что в целом защита ВСУ выстроена очень плотно, поэтому за один вылет пилоты могут уничтожить в среднем три-четыре танка противника.
Мы все имеем очень большой сирийский опыт. То есть все уже не одну командировку прошли. Но в Сирии нет такого объёма работы, - пояснил Иван.

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