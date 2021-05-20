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Опаснее, чем "Северный поток": Эксперт объяснил, почему военные США рвутся в Гренландию

20 мая 2021, 22:45  •  91 • Политика
Посол России в Дании резко ответил на предложение расширить присутствие военных США в Гренландии. "Один из вариантов развития Арктики - это запуск китайских товаров по Северному морскому пути, что для американцев гораздо опаснее, чем "Северный поток", - объяснил эксперт желание США закрепиться в Гренландии.
Посол России в Копенгагене Владимир Барбин резко отреагировал на идею главы МИД Гренландии Пеле Броберг расширить присутствие военных США в стране. Слова русского дипломата опубликовали датские СМИ.
Речь идёт о предложении министра иностранных дел Гренландии внедрить в стране так называемую "исландскую модель" обороны. Она предполагает сокращение военного присутствия Дании и передачу стратегически важных позиций армии США.
Расширение присутствия американских военных на территории Гренландии будет говорить об отказе Дании "нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения",
- приводит Nation News слова посла России в Копенгагене.
Также своим мнением на этот счёт поделился генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он отмечает, что Россия в данном случае выступает за сохранение статуса-кво. Запад же хочет переделить мир, в том числе и Арктику.
Один из вариантов развития Арктики - это запуск китайских товаров по Северному морскому пути, что для американцев гораздо опаснее, чем "Северный поток",
- объяснил Дмитрий Журавлёв в интервью Царьграду.

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