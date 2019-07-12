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Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России

12 июля 2019, 17:39  •  117 • В России

Новость о том, что помощник президента Украины Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию на украинских картах, у большинства вызвала только легкую ухмылку. Мало ли, что там в незалежной опять ляпнули, да и на предыдущем месте работы Зеленского его команда тем и занималась, что смешила народ. Однако эксперт считает, что подобные заявления не так безобидны, как кажется на первый взгляд.

- Конечно, со стороны это кажется какой-то клоунадой, особенно если учитывать, что большинство людей из команды нового президента Украины привыкли быть на третьестепенных ролях и потому пока позволяют себе высказывания, которые от государственных деятелей слышать несколько странно. Но к сожалению, у этой новости есть и намного более неприятный и глубокий подтекст. Дело в том, что политическую работу у Зеленского выполняют достаточно молодые люди. У них нет никаких связей с коллегами на постсоветском пространстве, к тому же, они прошли серьезное обучение на западе. Это результат многолетней деятельности различных НКО и фильтровки той будущей элиты, которая сейчас управляет Украиной. И они прекрасно знают, что гуманитарная сфера отвечает за то, что люди из себя представляют. Если вы работаете с языком человека, вы работаете с миром, который его окружает. Так что цель подобных заявлений - максимально отдалить русский и украинский народы друг от друга, - рассказал КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Также эксперт заявил, что подобные технологии уже применялись американцами на оккупированных территориях в Японии и Германии, а потому не стоит недооценивать их значение. По словам политолога, на западе идея разделить народы постсоветского пространства при помощи языкового вопроса набирает популярность.

В свою очередь заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс уверен, что подобные заявления дискредитируют нынешний официальный Киев.

- Психоз украинской власти переходит уже в такую фазу, когда требуется медицинское вмешательство, - поделился мнением с КП-Крым вице-спикер. - Как можно комментировать бред людей, которые ради красного словца дискредитируют и украинскую власть, и саму Украину, показывая никчемность руководства этой большой страны, где живут наши братья? Ведь Украина и Россия - братские страны, это не мы придумали, так было и до нас. Я думаю, что придет время, когда благодаря естественному отбору останутся только те, кто понимает важность дружбы Украины и России.

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