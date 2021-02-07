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«Опасная территория»: почему демократы и республиканцы спорят из-за размеров поддержки населения
07 февраля 2021, 08:30 • 153 • В мире
Республиканцы недовольны решением принять пакет помощи экономике в размере $1,9 трлн. По мнению сенаторов от Республиканской партии, президент Джо Байден был готов к диалогу, но его команда помешала партиям договориться о компромиссе. При этом позиции оппонентов серьёзно расходятся — республиканцы были готовы утвердить размер помощи лишь в объеме около $600 млрд. Они опасаются роста бюджетного дефицита, в то время как демократы считают колоссальные вливания инструментом восстановления экономики. Чтобы отстоять свою позицию и принять бюджетный план, Демпартии пришлось задействовать специальный юридический механизм. По мнению экспертов, позиции обеих сторон имеют под собой основания, но планы демократов несут серьёзный риск.
Очередь из безработных, США, 2020 год Reuters © Bryan Woolston
Сенаторы-республиканцы выразили разочарование действиями советников президента США Джо Байдена и заявили, что они помешали переговорам о новом антикризисном пакете финансовой помощи.
Как рассказал сенатор Кевин Креймер, во время встречи республиканцев с Байденом глава президентской администрации Рон Клейн отвергал все их предложения. При этом Креймер отметил «хорошую подготовленность» Байдена к встрече и его «активное участие» в ней.
«Но ещё я слышал, что глава его аппарата стоял и отрицательно качал головой на каждый пункт. Вот что нам сообщили», — добавил конгрессмен, ссылаясь на слова однопартийцев.
Аналогичную оценку высказал и лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.
«У нас была возможность поговорить с конгрессменами, которые присутствовали на встрече, в надежде выработать двухпартийный подход на будущее. У наших конгрессменов на этой встрече сложилось впечатление, что президент был в этом больше заинтересован, чем его команда», — приводит The Hill слова Макконнелла.
По информации журналистов издания, общавшиеся с Байденом республиканцы были удивлены словами пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Выступая 5 февраля на брифинге, она не стала называть точные сроки принятия пакета мер экономической помощи, лишь отметив, что понимает «пыл и интерес по этому вопросу».
«Он (Байден. — RT) рад видеть, что члены конгресса, что лидер большинства в сенате Чак Шумер и спикер Нэнси Пелоси стремительно продвигают этот вопрос (о принятии пакета помощи. — RT) вперёд. Что люди в конгрессе горят энтузиазмом по поводу продвижения этого пакета мер, проведения его через необходимый процесс в ближайшие дни и недели», — заявила Псаки.
«Страна очень сильно страдает»
Глава Белого дома тоже выступил на тему поддержки экономики в условиях текущего кризиса. Президент выразил уверенность, что финансовые вливания в экономику помогут ей восстановиться, обозначив намерение продвигать свой план.
«Я вижу, что страна очень сильно страдает. Многие без работы. Многие голодают, смотрят в потолок по ночам, думают: «Что же я буду делать завтра?» — сказал Байден 5 февраля. — Так что я собираюсь действовать, и действовать быстро».
В этот же день палата представителей проголосовала по бюджетному плану, после того как он был одобрен сенатом. В нижней палате за инициативу проголосовали 219 конгрессменов, против — 209. В сенате решающий, 51-й голос за принятие бюджетного плана отдала вице-президент, член Демпартии Камала Харрис.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прогнозирует, что в связи с пандемией коронавируса окончательный законопроект о помощи может быть принят конгрессом до 15 марта, когда истечёт срок действия введённых в декабре 2020 года специальных пособий по безработице. Для помощи населению и экономике страны демократы намерены выделить $1,9 трлн.
Напомним, сейчас Демократическая партия располагает большинством мандатов в палате представителей, в сенате места разделены между демократами и республиканцами пополам — по 50 на каждую партию. Но в случае равенства голосовать может и вице-президент США Камала Харрис. Для принятия законопроектов, как правило, требуется 60 голосов сенаторов из 100. Поэтому Демпартия вынуждена согласовывать принимаемые решения с политическими оппонентами.
Однако существует механизм реконсиляции бюджета, который закреплён в американском законодательстве. Он представляет собой процедуру согласования бюджета на основании поддержки простого большинства голосов. Механизм может применяться не чаще одного раза за фискальный год, но именно к нему и прибегла Демпартия, чтобы обойти возражения республиканцев в сенате и принять проект пакета экономической помощи.
Как отмечают эксперты, в Республиканской партии опасаются резкого наращивания бюджетного дефицита, поэтому считают предложение демократов о выделении $1,9 трлн чрезмерными тратами. Ранее они представили проект пакета помощи в размере около $600 млрд, что составляет менее трети финансового плана демократов.
Со своей стороны, Байден обвинил республиканцев в том, что они «заново открыли» для себя опасность дефицита, который вырос при администрации Трампа на фоне крупных налоговых льгот.
В сложившейся ситуации, по мнению аналитиков, хотя формально Демпартия и администрация Байдена имеют право использовать механизм реконсиляции, его нынешняя реализация негативно скажется на межпартийных отношениях.
«То, что демократы почти не пытались найти компромисс с республиканцами, нарушает сложившуюся исторически систему двухпартийного руководства страной. Республиканцы рассчитывали, что этот пакет помощи будет принят на двухпартийной основе, ведь для его утверждения потребуется 60% голосов в сенате, потому что это принципиально важный момент. Но демократы отвергли республиканцев, продемонстрировав, что будут править страной самостоятельно», — отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
При этом у республиканцев уже практически нет шансов как-то повлиять на ситуацию, добавил эксперт.
Несколько иной точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
«Не стоит воспринимать слова республиканцев об их недоумении и недовольстве советниками Байдена всерьёз. Это типичная политическая риторика», — пояснил собеседник RT.
По мнению эксперта, республиканцы намеренно затягивали переговоры о пакете экономической помощи, потому что они больше всех заинтересованы в том, чтобы затруднить работу администрации Байдена и на фоне неудач демократов начать набирать политические очки.
Рискованный план
Напомним, первый пакет мер помощи населению и бизнесу в связи с пандемией COVID-19 власти США приняли в марте 2020 года. Суммарно из бюджета тогда было выделено $2,2 трлн.
Государство обязалось выплачивать пособия в размере $1,2 тыс. на человека, имевшего до кризиса годовой доход менее $99 тыс. Супружеские пары могли претендовать на суммарное ежемесячное пособие в размере $2,4 тыс. плюс по $500 на каждого ребёнка.
Были предусмотрены льготы и для предприятий — компании смогли получить невозвратные кредиты для выплаты зарплат и арендной платы, при условии сохранения рабочих мест.
Но летом высокопоставленные республиканцы выступили за сокращение размера пособий. Так, занимавший пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заявил, что в итоге некоторые граждане получили больше денег, чем когда ходили на работу.
Однако экс-президент Дональд Трамп занял тогда противоположную позицию. В конце декабря 2020 года он заявил, что пособие для американцев, потерявших работу из-за пандемии, должно составлять не менее $2 тыс. А 21 декабря сенат одобрил пакет мер стимулирования экономики в объёме $900 млрд. Он действует до середины марта 2021-го и предусматривает увеличение пособия по безработице, а также прямые выплаты в размере $600 в месяц гражданам, которые зарабатывали до $75 тыс. в 2019 году.
«Демократы хотят увеличить пакет помощи до $1,9 трлн, потому что им нужно поскорее закончить с кризисом. Сегодня они готовы деньги хоть с вертолёта разбрасывать, лишь бы показать свою эффективность. Ну а республиканцы, напротив, хотят этому помешать», — считает Юрий Рогулёв.
По словам эксперта, это связано с тем, что между республиканцами и демократами разворачивается новый виток борьбы — в 2022 году предстоят промежуточные выборы в конгресс.
«И от того, насколько успешно команда Байдена справится с последствиями пандемии, будут зависеть итоги этих выборов», — добавил эксперт.
При этом Владимир Васильев выразил мнение, что идея раздать населению значительные суммы денег имеет экономический смысл.
«Чтобы вытолкнуть экономику страны со дна, где она оказалась из-за пандемии, нужны колоссальные вливания. В этом демократы правы. Но и в словах республиканцев есть правда. Сейчас госдолг США составляет около $27 трлн. Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года тоже вырос. Америка вступила на опасную территорию, бюджетный дефицит может достичь критического значения», — отметил эксперт.
По его словам, Джо Байден надеется, что его план поможет вывести из кризиса экономику уже в этом году: в частности, будет прирост ВВП, а безработица упадёт до приемлемого уровня.
«Но республиканцы понимают, что план демократов создаёт огромные риски для федеральной финансовой системы, он может дестабилизировать ситуацию на фондовых рынках. И это грозит ещё худшим кризисом, чем сейчас», — подытожил эксперт.
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