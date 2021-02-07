«Опасная территория»: почему демократы и республиканцы спорят из-за размеров поддержки населения

Республиканцы недовольны решением принять пакет помощи экономике в размере $1,9 трлн. По мнению сенаторов от Республиканской партии, президент Джо Байден был готов к диалогу, но его команда помешала партиям договориться о компромиссе. При этом позиции оппонентов серьёзно расходятся — республиканцы были готовы утвердить размер помощи лишь в объеме около $600 млрд. Они опасаются роста бюджетного дефицита, в то время как демократы считают колоссальные вливания инструментом восстановления экономики. Чтобы отстоять свою позицию и принять бюджетный план, Демпартии пришлось задействовать специальный юридический механизм. По мнению экспертов, позиции обеих сторон имеют под собой основания, но планы демократов несут серьёзный риск.

Сенаторы-республиканцы выразили разочарование действиями советников президента США Джо Байдена и заявили, что они помешали переговорам о новом антикризисном пакете финансовой помощи.

Как рассказал сенатор Кевин Креймер, во время встречи республиканцев с Байденом глава президентской администрации Рон Клейн отвергал все их предложения. При этом Креймер отметил «хорошую подготовленность» Байдена к встрече и его «активное участие» в ней.

«Но ещё я слышал, что глава его аппарата стоял и отрицательно качал головой на каждый пункт. Вот что нам сообщили», — добавил конгрессмен, ссылаясь на слова однопартийцев.

Аналогичную оценку высказал и лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

«У нас была возможность поговорить с конгрессменами, которые присутствовали на встрече, в надежде выработать двухпартийный подход на будущее. У наших конгрессменов на этой встрече сложилось впечатление, что президент был в этом больше заинтересован, чем его команда», — приводит The Hill слова Макконнелла.

По информации журналистов издания, общавшиеся с Байденом республиканцы были удивлены словами пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Выступая 5 февраля на брифинге, она не стала называть точные сроки принятия пакета мер экономической помощи, лишь отметив, что понимает «пыл и интерес по этому вопросу».

«Он (Байден. — RT) рад видеть, что члены конгресса, что лидер большинства в сенате Чак Шумер и спикер Нэнси Пелоси стремительно продвигают этот вопрос (о принятии пакета помощи. — RT) вперёд. Что люди в конгрессе горят энтузиазмом по поводу продвижения этого пакета мер, проведения его через необходимый процесс в ближайшие дни и недели», — заявила Псаки.

«Страна очень сильно страдает»

Глава Белого дома тоже выступил на тему поддержки экономики в условиях текущего кризиса. Президент выразил уверенность, что финансовые вливания в экономику помогут ей восстановиться, обозначив намерение продвигать свой план.

«Я вижу, что страна очень сильно страдает. Многие без работы. Многие голодают, смотрят в потолок по ночам, думают: «Что же я буду делать завтра?» — сказал Байден 5 февраля. — Так что я собираюсь действовать, и действовать быстро».

В этот же день палата представителей проголосовала по бюджетному плану, после того как он был одобрен сенатом. В нижней палате за инициативу проголосовали 219 конгрессменов, против — 209. В сенате решающий, 51-й голос за принятие бюджетного плана отдала вице-президент, член Демпартии Камала Харрис.

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Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прогнозирует, что в связи с пандемией коронавируса окончательный законопроект о помощи может быть принят конгрессом до 15 марта, когда истечёт срок действия введённых в декабре 2020 года специальных пособий по безработице. Для помощи населению и экономике страны демократы намерены выделить $1,9 трлн.

Напомним, сейчас Демократическая партия располагает большинством мандатов в палате представителей, в сенате места разделены между демократами и республиканцами пополам — по 50 на каждую партию. Но в случае равенства голосовать может и вице-президент США Камала Харрис. Для принятия законопроектов, как правило, требуется 60 голосов сенаторов из 100. Поэтому Демпартия вынуждена согласовывать принимаемые решения с политическими оппонентами.

Однако существует механизм реконсиляции бюджета, который закреплён в американском законодательстве. Он представляет собой процедуру согласования бюджета на основании поддержки простого большинства голосов. Механизм может применяться не чаще одного раза за фискальный год, но именно к нему и прибегла Демпартия, чтобы обойти возражения республиканцев в сенате и принять проект пакета экономической помощи.

Как отмечают эксперты, в Республиканской партии опасаются резкого наращивания бюджетного дефицита, поэтому считают предложение демократов о выделении $1,9 трлн чрезмерными тратами. Ранее они представили проект пакета помощи в размере около $600 млрд, что составляет менее трети финансового плана демократов.

Со своей стороны, Байден обвинил республиканцев в том, что они «заново открыли» для себя опасность дефицита, который вырос при администрации Трампа на фоне крупных налоговых льгот.

В сложившейся ситуации, по мнению аналитиков, хотя формально Демпартия и администрация Байдена имеют право использовать механизм реконсиляции, его нынешняя реализация негативно скажется на межпартийных отношениях.

«То, что демократы почти не пытались найти компромисс с республиканцами, нарушает сложившуюся исторически систему двухпартийного руководства страной. Республиканцы рассчитывали, что этот пакет помощи будет принят на двухпартийной основе, ведь для его утверждения потребуется 60% голосов в сенате, потому что это принципиально важный момент. Но демократы отвергли республиканцев, продемонстрировав, что будут править страной самостоятельно», — отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

При этом у республиканцев уже практически нет шансов как-то повлиять на ситуацию, добавил эксперт.

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Несколько иной точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Не стоит воспринимать слова республиканцев об их недоумении и недовольстве советниками Байдена всерьёз. Это типичная политическая риторика», — пояснил собеседник RT.

По мнению эксперта, республиканцы намеренно затягивали переговоры о пакете экономической помощи, потому что они больше всех заинтересованы в том, чтобы затруднить работу администрации Байдена и на фоне неудач демократов начать набирать политические очки.

Рискованный план

Напомним, первый пакет мер помощи населению и бизнесу в связи с пандемией COVID-19 власти США приняли в марте 2020 года. Суммарно из бюджета тогда было выделено $2,2 трлн.

Государство обязалось выплачивать пособия в размере $1,2 тыс. на человека, имевшего до кризиса годовой доход менее $99 тыс. Супружеские пары могли претендовать на суммарное ежемесячное пособие в размере $2,4 тыс. плюс по $500 на каждого ребёнка.

Были предусмотрены льготы и для предприятий — компании смогли получить невозвратные кредиты для выплаты зарплат и арендной платы, при условии сохранения рабочих мест.

Отделение интенсивной терапии больницы, штат Оклахома

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Но летом высокопоставленные республиканцы выступили за сокращение размера пособий. Так, занимавший пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заявил, что в итоге некоторые граждане получили больше денег, чем когда ходили на работу.

Однако экс-президент Дональд Трамп занял тогда противоположную позицию. В конце декабря 2020 года он заявил, что пособие для американцев, потерявших работу из-за пандемии, должно составлять не менее $2 тыс. А 21 декабря сенат одобрил пакет мер стимулирования экономики в объёме $900 млрд. Он действует до середины марта 2021-го и предусматривает увеличение пособия по безработице, а также прямые выплаты в размере $600 в месяц гражданам, которые зарабатывали до $75 тыс. в 2019 году.

«Демократы хотят увеличить пакет помощи до $1,9 трлн, потому что им нужно поскорее закончить с кризисом. Сегодня они готовы деньги хоть с вертолёта разбрасывать, лишь бы показать свою эффективность. Ну а республиканцы, напротив, хотят этому помешать», — считает Юрий Рогулёв.

По словам эксперта, это связано с тем, что между республиканцами и демократами разворачивается новый виток борьбы — в 2022 году предстоят промежуточные выборы в конгресс.

«И от того, насколько успешно команда Байдена справится с последствиями пандемии, будут зависеть итоги этих выборов», — добавил эксперт.

При этом Владимир Васильев выразил мнение, что идея раздать населению значительные суммы денег имеет экономический смысл.

«Чтобы вытолкнуть экономику страны со дна, где она оказалась из-за пандемии, нужны колоссальные вливания. В этом демократы правы. Но и в словах республиканцев есть правда. Сейчас госдолг США составляет около $27 трлн. Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года тоже вырос. Америка вступила на опасную территорию, бюджетный дефицит может достичь критического значения», — отметил эксперт.

По его словам, Джо Байден надеется, что его план поможет вывести из кризиса экономику уже в этом году: в частности, будет прирост ВВП, а безработица упадёт до приемлемого уровня.

«Но республиканцы понимают, что план демократов создаёт огромные риски для федеральной финансовой системы, он может дестабилизировать ситуацию на фондовых рынках. И это грозит ещё худшим кризисом, чем сейчас», — подытожил эксперт.