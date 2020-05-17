Опасная рокировка: почему в США заявили о возможном перемещении ядерного арсенала из Германии в Польшу

Появление в Польше американского ядерного оружия может дестабилизировать ситуацию в регионе и негативно повлиять на безопасность в Европе, считают эксперты и политологи. Ранее посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила, что американский ядерный арсенал может быть передислоцирован из Германии в Польшу. Такое заявление она сделала на фоне продолжающейся в Германии политической дискуссии о целесообразности размещения ядерного оружия в стране.

Возможная передислокация американского ядерного оружия из Германии в Польшу негативно повлияет на безопасность в Европе. Так эксперты прокомментировали недавние заявления посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер, которая предложила разместить американское ядерное оружие в Польше в случае отказа Германии от его присутствия на территории страны.

Об этом дипломат написала в своём Twitter 15 мая, опубликовав соответствующие посты на английском и польском языках.

If Germany wants to diminish nuclear capability and weaken NATO, perhaps Poland - which pays its fair share, understands the risks, and is on NATO's eastern flank - could house the capabilities here: https://t.co/VIzpHIgoUN — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) May 15, 2020

«Если Германия хочет сокращения ядерного потенциала и ослабления НАТО, то, возможно, Польша, которая платит все свои взносы, осознаёт риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить оружие у себя», — написала дипломат.

Свою позицию о возможном размещении стратегического ядерного оружия США в Польше Мосбахер подтвердила 16 мая в интервью изданию Fakt. В общении с журналистами она подчеркнула, что главной угрозой для Европы является «российский ядерный арсенал».

В ответ на высказывания Мосбахер российский сенатор Алексей Пушков предложил американским и польским политикам вспомнить об истории Карибского кризиса 1962 года. Тогда размещение советских ядерных ракет на Кубе привело к одному из самых опасных обострений отношений между США и СССР за годы холодной войны.

«Скорее всего, они о нём вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше — верный путь довести дело до такого же кризиса», — отметил Пушков.

Тем в Вашингтоне и Варшаве, кто мечтает о размещении ядерного оружия США в Польше, надо ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 г. Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше - верный путь довести дело до такого же кризиса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 15, 2020

Противостояние в бундестаге

С подобными заявлениями Мосбахер выступила на фоне продолжающейся в Германии политической дискуссии о размещении в стране ядерного оружия США. О необходимости вывести его с территории ФРГ заявили, в частности, представители Социал-демократической партии (СДПГ). В то же время их партнёры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза (ХДС) выступают категорически против.

Ядерное оружие США присутствует в Германии с 1950-х годов. Сейчас в ФРГ размещено до 20 тактических ядерных бомб B61. В годы холодной войны размер американского ядерного арсенала в целом в Европе достигал 5—7,5 тыс. зарядов и боеголовок.

Американская атомная бомба B-61

© U.S. Air Force

Джорджетт Мосбахер в своём заявлении о возможной передислокации ядерного оружия в Польшу сослалась на статью «Потребность в надёжном ядерном сдерживании сохраняется» за авторством своего коллеги — посла США в Германии Ричарда Гренелла, опубликованную на сайте американской дипмиссии в ФРГ. В ней дипломат осуждает противостояние немецких политиков, считая его подрывающим солидарность, которая лежит в основе ядерного сдерживания НАТО.

«Сегодня Германия находится в центре объединённой Европы, однако угрозы миру на континенте — это не нечто, ушедшее в прошлое, как некоторые могут полагать. Российское вторжение на Украине, увеличение на границах Европейского союза числа российских ракет, способных нести ядерный заряд, появление нового вооружения у Китая, Северной Кореи и других стран — всё это очевидно указывает на реальное существование угрозы», — утверждает Гренелл.

Он заявил, что немецкая сторона должна продолжать выполнять свои обязательства перед союзниками по Североатлантическому альянсу.

«Вместо ослабления единства, лежащего в основе потенциала ядерного сдерживания НАТО, Германии сейчас следует выполнять свои обязательства перед союзниками, продолжая платить взносы в рамках ядерной программы НАТО», — говорится в статье американского посла в ФРГ.

При этом в материале Гренелла возможность передислокации европейского ядерного арсенала США в какие-либо страны, которые могут стать его новыми хранителями, не рассматривается.

По словам эксперта Российского института стратегических исследований Сергея Ермакова, в Германии уже давно ведутся серьёзные дебаты на эту тему.

«Формально авиабомбы не являются стратегическим ядерным оружием, поэтому они не учитываются в договоре СНВ. Однако в силу близости к российским границам и развития боевой авиации это оружие имеет стратегическое значение, с чем сейчас и связаны дебаты в Германии», — пояснил политолог.

Противостояние в парламенте ФРГ связано с тем, что на фоне демонтажа системы контроля над стратегическими вооружениями политический ландшафт в Европе коренным образом меняется, добавил Ермаков.

«Некоторые политики в Германии понимают, что страна, сохраняя американские ядерные бомбы, становится заложником этой ситуации, ставит себя под удар», — пояснил он.

В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что США нецелесообразно перемещать ядерное оружие из Германии в Польшу.

«Скорее, они разместят там ракеты, которые нарушают отменённый ДРСМД, поскольку им нужно реализовывать бюджет Пентагона. Не стоит забывать, что размещение американских баз по всей Европе — дополнительный инструмент контроля над европейским политическим ландшафтом, а также создание напряженности с Россией», — отметил эксперт.

Польские стремления

Ранее в Польше выступали с заявлениями о том, что вопрос размещения американских ядерных ракет в стране открыт для обсуждения.

Так, в августе 2019 года об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос корреспондента немецкой газеты Westdeutsche Allgemeine Zeitung о возможном появлении американского ядерного оружия в Европе после денонсации Договора о размещении ракет средней и малой дальности.

Американские и польские военные на совместных учениях НАТО

© Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta via REUTERS

«Вопрос размещения ракет средней дальности с ядерными боеголовками в Европе должен обсуждаться и решаться внутри НАТО», — сказал Моравецкий. Тем самым польский премьер фактически не исключил возможности появления в Европе ракет, ранее запрещённых ДРСМД.

Стоит отметить, что размещение ядерного оружия на территории Польши будет грубым нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года.

При этом эксперты считают, что такой вариант развития событий вполне возможен, учитывая, что Польша является основным проводником американских интересов в Европе и последовательно усиливает военное присутствие США на своей территории.

Сергей Ермаков напомнил, что польское руководство в последние годы стремится повысить статус своей страны и доказать, что Польша является надёжным сторонником США.

«Варшава пытается заручиться особой поддержкой Вашингтона, стремится стать его серьёзной опорой в Европе», — отметил эксперт.

Однако размещение Польшей американского ядерного оружия на своей территории коренным образом повлияет на безопасность в Европе, добавил Ермаков.

«Несомненно, это усилит военный конфронтационный потенциал. Это будет сравнимо с размещением ракет средней и меньшей дальности на европейской территории и означает серьёзную военную угрозу. Россия правомерно считает, что нахождение американских ядерных авиабомб на территории Европы является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия, соответственно, их дальнейшее перемещение на территорию новых стран влечёт за собой чрезвычайно серьёзные политические и военные риски как для этих стран, так и для США», — подытожил эксперт.