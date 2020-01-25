Опасная "солнечная корона": Учёные смогли разглядеть, из чего "сделан" агрессивный вирус из Китая

Впервые китайские учёные смогли увидеть, из чего "сделан" опасный коронавирус. Напомним, сейчас уже около 20 человек стали его жертвами, а в Китае закрыты десятки городов.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал первый снимок коронавируса 2019-nCoV. Его сумели сделать при помощи специального электронного микроскопа.

Как отмечается в сообщении, экспертам впервые удалось выделить штамм вируса, и это теперь позволит изучить его ещё более подробно.

Коронавирусы носят такое название, поскольку их тела окружены выступающими частицами, которые напоминают солнечную корону. Как рассказывают учёные из центра, на снимке, опубликованном центром, видны эти признаки.

"Рисунок" опасного вируса, который косит людей, поможет учёным, которые начнут изучать структуру вируса.