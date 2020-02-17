Опасная лотерея: Сатановский "закрыл" Турцию после угроз русским и требований войны с Россией

Турецкие соцсети буквально кипят угрозами в адрес России. Горячие головы обещают "воздвигнуть небоскрёбы из черепов российских военных" и "отплатить за каждую каплю пролитой крови", пишет политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч". Также прямые угрозы поступают и послу России в Турции.

Сатановский предупреждает наших граждан, что отправляться в Турцию сейчас крайне опасно - никто не будет там разбираться, "одобряет говорящий по-русски человек операцию ВКС в Сирии или нет? Сторонник он Путина или противник? Нравится ему в Стамбуле или Анталии или тёща его туда с детьми насильно отправила?".

Психоз есть психоз, - подчёркивает Сатановский.

Он напомнил, что очередное наступление сирийской армии в Идлибе очень нагнетает этот психоз.

Политолог отмечает, что "сомневаться в том, что турецкое государство и не хочет, и, не исключено, не может, остановить волну угроз и антирусских настроений, которая захлёстывает интернет, не приходится".

Он добавил, что отдых в этой стране просто обернётся лотереей. Причём жизненно опасной.

Попадёшь не вовремя под раздачу - не попадёшь... Кому нужны такие приключения? - подытоживает Сатановский.

Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал о том, что лично ему и в адрес России продолжают поступать угрозы от неизвестных. "Заплатите за каждую каплю крови", - говорится в посланиях.

Началось это сразу после того, как в провинции Идлиб произошли столкновения между турецкими и сирийскими военными. Рассказывая об этом в интервью агентству "Sputnik-Турция", дипломат отметил, что "в соцсетях царит ужасное безумие".

Дипломат процитировал несколько высказываний, поступавших в адрес России и её граждан: "Попрощайтесь с жизнью", "Никто вас не будет оплакивать", "Настало время сгореть" и так далее.