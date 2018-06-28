«Опасная авантюра»: сможет ли Евросоюз помешать созданию «Великой Албании»

Совет ЕС разрешил Албании и Македонии в следующем году начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Результат интеграции будет зависеть от эффективности реформ в этих странах. Однако эксперты сомневаются в успехе преобразований и считают, что Брюссель таким образом просто пытается дать Скопье и Тиране позитивный сигнал, чтобы сохранить рычаги влияния на них, ограничить активность албанских сепаратистов и не допустить усиления третьих игроков в регионе. О перспективах евроинтеграции — в материале RT.

Албания и Македония смогут приступить к переговорам о присоединении к Евросоюзу уже в следующем году. Такое решение было принято 26 июня Советом ЕС по итогам обсуждения на уровне министров иностранных дел стран — участниц союза. Как отмечается в заявлении Совета ЕС, «путь к переговорам» будет открыт в июне 2019 года.

Впрочем, для этого Скопье и Тиране придётся выполнить ряд условий, об этом рассказал австрийский министр государственной канцелярии по делам ЕС, культуры и СМИ Гернот Блюмель.

«Мы попросили Еврокомиссию подготовить открытие переговоров в следующем году, но при определённых условиях, которые должны быть выполнены», — цитирует чиновника ТАСС.

Это решение далось Совету ЕС непросто: дебаты длились десять часов, три страны выступили против принимаемого решения. С точки зрения властей Франции, Нидерландов и Дании, говорить о вступлении Албании и Македонии в Европейский союз рано.

Как рассказала на пресс-конференции глава МИД Болгарии Екатерина Захарьева, Скопье и Тирана впервые получили положительные оценки Еврокомиссии.

«Согласие не было простым. Оно было вырвано в последнюю минуту», — отметила министр.

Шансы Албании и бывшей югославской Республики Македонии на вступление в ЕС зависят от эффективности реформ в этих двух государствах. Со своей стороны Еврокомиссия и страны — участницы ЕС намерены поддерживать курс Тираны и Скопье на евроинтеграцию, добавила Захарьева.

Балканский путь в ЕС

Ранее, 25 июня, в Люксембурге состоялось заседание Совета по ассоциации ЕС — Черногория, а также 11-я встреча на министерском уровне по вопросу вступления страны в ЕС. Евросоюз был представлен на переговорах Екатериной Захарьевой, от лица ЕК участвовал европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, Черногорию представлял глава внешнеполитического ведомства Срджан Дарманович. Стороны открыли новую, 17-ю главу переговоров о вступлении Черногории в ЕС, посвящённую экономической и денежно-кредитной политике Подгорицы. Представители ЕС отметили, что страна достигла заметного прогресса, теперь Черногория должна интегрировать свой Центробанк в европейскую банковскую систему, а также соответствовать бюджетным требованиям ЕС.

За день до этого, 24 июня, в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров между представителями Белграда и Косова. Впрочем, единственным результатом встречи стала договорённость сторон решать проблемы мирным путём. Напомним, урегулирование спора вокруг Косова является одним из условий принятия Сербии в Евросоюз.

Четыре балканские страны — Сербия, Черногория, Албания и Македония — являются кандидатами на членство в ЕС. Как заявил в прошлом году глава ЕК Жан-Клод Юнкер, большие шансы присоединится к союзу до 2025 года есть у Сербии и Черногории. Обе страны уже приступили к предметным переговорам с Брюсселем: Подгорица — в 2012 году, а Белград — в 2015 году.

Что же касается Албании и Македонии, то им это только предстоит.

Как отмечают эксперты, скептическая позиция Парижа, Амстердама и Копенгагена имеет под собой все основания: вероятность того, что Скопье и Тирана смогут в обозримое время преодолеть экономические проблемы, сгладить межнациональные распри и побороть преступность, невелика.

«Позитивный сигнал»

В апреле 2018 года глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что Албания и Македония достигли прогресса в проведении реформ. Еврокомиссия обратилась к Совету ЕС с призывом начать с Тираной и Скопье переговоры о присоединении к Евросоюзу.

Федерика Могерини

Reuters

В Албании далеко не все разделяют оптимистичные оценки Еврокомиссии: в мае столицу балканской страны охватили массовые протесты, оппозиция обвинила действующее правительство в связях с организованной преступностью и потребовала его отставки. В оппозиционной Демократической партии Албании уверены, что власти не только ничего не делают для улучшения криминогенной обстановки, но порой и сами оказываются причастны к преступной деятельности.

Серьёзными проблемами Албании являются коррупция и наркоторговля. По оценкам экспертов, страна стала крупнейшим поставщиком марихуаны в Европу, а также ключевым перевалочным пунктом для поставок героина. Ещё один бич республики — коррупция. По оценкам Transparency International (TI), Албания — одно из самых неблагополучных по этому показателю европейских государств. По мнению экспертов, во многом это объясняется низким уровнем благосостояния населения, средняя зарплата в стране — около €350.

В то же время Тирана вынашивает планы о включении в свой состав территорий, населённых этическими албанцами под эгидой «Великой Албании». В сфере интересов Тираны находится, в частности, край Косово, а также отдельные районы Македонии. Расчёт руководства Североатлантического альянса на то, что Албания откажется от этой идеи после вступления в блок, не вполне оправдался. В феврале этого года, поздравляя Косово с годовщиной отмечаемой в крае независимости, албанский премьер заявил, что в будущем у Албании и Косова будет один президент.

Эксперты считают, что сегодня Тирана и Брюссель ведут двойную игру. В Евросоюзе понимают, что Албания сегодня слишком далека от европейских стандартов в вопросах экономики и борьбы с коррупцией, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. Но Брюссель не видит другого способа влиять на албанцев, кроме обещаний. Со своей стороны Албания и Косово прибегают к угрозам, чтобы «пришпорить» евроинтеграцию.

«Брюссель надеется дать Скопье и Тиране позитивный сигнал, чтобы сохранить рычаги влияния на них, чтобы они не затеяли какую-то опасную авантюру, — пояснил эксперт в интервью RT. — На самом деле реальное влияние на Косово и Албанию имеет Вашингтон, а не Брюссель».

Похожей точки зрения придерживается профессор МГИМО, политолог Елена Пономарёва.

«Предполагается, что ради переговоров с ЕС Албания отступит от своей идеологемы о создании единого албанского государства, уже один раз реализованной в 1944 году. Но эта идея живёт не столько в политической элите, сколько в обществе. Албанцы могут идти на временные уступки, но не откажутся от неё. Это для них сродни религии», — пояснила эксперт в интервью RT.

Бойцы албанской националистической организации «Национальный фронт» в городе Призрен, 1944 год

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Ещё один мотив — опасения Брюсселя, что в регионе возрастёт влияние других стран, например России, Китая или Турции, отмечают эксперты.

Тирана старается подогревать эти страхи. Как заявил ранее в интервью Euronews премьер-министр республики Эди Рама, Евросоюз должен принять Албанию в свой состав, чтобы «не оставлять в центре Европы, в самом сердце Европы, серую зону, где внешние игроки — Россия либо исламский фундаментализм — строят свои оплоты».

Центробежные силы

Если албанская сторона перейдёт к практическим шагам по созданию «Великой Албании», это может спровоцировать новую кровопролитную войну в регионе, считают эксперты. В соседней Македонии уже сейчас отмечается рост межэтнических противоречий. Численность албанского населения достигает в Македонии 700 тыс., притом что всего в стране живёт 2 млн человек. Представляющие интересы албанцев политики настаивают на федерализации страны, но их оппоненты считают, что это создало бы предпосылки для распада государства.

Тлеющее противостояние иногда перерастает в вооружённые стычки. В 2001 году в стране начался открытый конфликт между албанскими сепаратистами и македонцами, завершившийся подписанием Охридского соглашения. Но в 2015 году группа боевиков из соседнего Косова попыталась захватить македонский посёлок Куманово — тогда в перестрелке погибли 20 человек.

В том же месяце находившийся в оппозиции Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) организовал акцию протеста в Скопье, как заявил тогда глава партии Зоран Заев, в случае его прихода к власти страна продолжит свой путь в ЕС и НАТО. В ответ на столичные улицы вышли десятки тысяч противников евроинтеграции.

В апреле 2017 года в стране снова вспыхнули беспорядки: македонских националистов возмутило избрание албанца Талата Джафери спикером парламента — это третий по значимости государственный пост в стране. Он был объявлен спикером собрания республики, хотя движение «За единую Македонию» (ВМРО—ДПМНЕ), получившее на предыдущих выборах 39% голосов и 51 мандат из 120, бойкотировало голосование. Македонские националисты и вовсе расценили этот шаг как попытку проалбанского госпереворота. Напомним, в прошлом году правящая коалиция была сформирована занявшей на выборах второе место СДСМ и проалбанской партией «Демократический союз за интеграцию». Кресло премьера занял Зоран Заев. Политик пообещал расширить права албанского населения, а также ускорить процесс вступления Македонии в ЕС и НАТО.

Но на этом пути есть ещё одно препятствие — Афины оспаривают право республики носить название «Македония», так как оно совпадает с названием греческого региона. Власти Греции пригрозили блокировать переговоры Скопье с Евросоюзом и НАТО.

Премьер-министр Зоран Заев не стал колебаться: о новом названии своей страны он договорился с греческим коллегой Алексисом Ципрасом. Против реформы выступает не только значительная часть населения, но и президент Георге Иванов, который отказался подписать указ о переименовании государства в «Республику Северная Македония». В правительстве уверены, что позиция Иванова не помешает принять документ, а греческие власти уже направили уведомления в ЕС и НАТО. Об этом 26 июня заявил представитель кабмина Миле Бошняковский.

Reuters

По мнению Канделя, именно с этими событиями может быть связано решение Совета ЕС о начале переговоров.

Впрочем, эксперты сомневаются в том, что конфронтация вокруг переименования Македонии быстро завершится. Как отметила Пономарёва, вряд ли население поддержит этот шаг правящей коалиции на референдуме.

В сложившихся сегодня политических реалиях македонские сторонники евроинтеграции тесно смыкаются с албанскими партиями, отмечают эксперты.

«Правящая Социал-демократическая партия прямо зависит от албанских партий, премьер Заев вынужден идти на значительные уступки. Вряд ли на данном этапе они готовы затеять федерализацию Македонии, но в отдалённой перспективе это не исключено», — считает Кандель.

По мнению Пономарёвой, над Македонией уже сейчас нависает перспектива федерализации и возможного распада, учитывая рост влияния албанских политических сил.