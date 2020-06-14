Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна

Публицист из США Питер Сучиу объяснил в своём новом материале, опубликованном изданием The National Interest (NI), почему опасения РФ по поводу возможного иностранного вторжения вполне оправданны.

Он заметил, что в последние столетия Россия подвергалась нападениям целого ряда государств, в том числе Германии, Польши, Швеции и Соединённых Штатов.

Сучиу добавил, что многие в США считают надуманной опасность нападения НАТО на Россию, однако Москва уже давно отмечает высокую активность вооружённых сил блока вблизи своих рубежей.

По мнению автора, после завершения холодной войны и развала СССР РФ действительно находится в более уязвимом положении, нежели бывшие сателлиты. Такие, как Польша, Венгрия, Румыния, которые вошли в НАТО.

В связи с этим вполне понятно, почему Россия укрепляет свою армию, постоянно проводит учения и создаёт новое вооружение и технику, констатировал Сучиу.