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Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
14 июня 2020, 00:00 • 98 • Политика
В США объяснили, почему угроза вторжения НАТО реальна. Публицист Питер Сучиу заметил в статье для NI, что соответствующие опасения России вполне оправданны, поскольку после завершения холодной войны и развала СССР РФ действительно находится в более уязвимом положении, нежели бывшие сателлиты.
Публицист из США Питер Сучиу объяснил в своём новом материале, опубликованном изданием The National Interest (NI), почему опасения РФ по поводу возможного иностранного вторжения вполне оправданны.
Он заметил, что в последние столетия Россия подвергалась нападениям целого ряда государств, в том числе Германии, Польши, Швеции и Соединённых Штатов.
Сучиу добавил, что многие в США считают надуманной опасность нападения НАТО на Россию, однако Москва уже давно отмечает высокую активность вооружённых сил блока вблизи своих рубежей.
По мнению автора, после завершения холодной войны и развала СССР РФ действительно находится в более уязвимом положении, нежели бывшие сателлиты. Такие, как Польша, Венгрия, Румыния, которые вошли в НАТО.
В связи с этим вполне понятно, почему Россия укрепляет свою армию, постоянно проводит учения и создаёт новое вооружение и технику, констатировал Сучиу.
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