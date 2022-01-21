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Опасения провокаций? Системы С-400 "Триумф" отправлены на учения в Белоруссию

21 января 2022, 10:15  •  131 • Политика
Русские системы С-400 "Триумф" отправлены на учения в Белоруссию, сообщает Минобороны России.
Согласно сообщению оборонного ведомства, два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" отправлены на учения в Белоруссию. Их транспортируют по железной дороге с Дальнего Востока.
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал сообщение.
Есть всё-таки опасения о провокациях во время проведения Олимпиады в Китае на западных рубежах России и Белоруссии,
- написал он в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что на границах Белоруссии появились американские танки "Абрамс". Это может свидетельствовать о подготовке НАТО к нападению.

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