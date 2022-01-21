|
Опасения провокаций? Системы С-400 "Триумф" отправлены на учения в Белоруссию
21 января 2022, 10:15 • 131 • Политика
Русские системы С-400 "Триумф" отправлены на учения в Белоруссию, сообщает Минобороны России.
Согласно сообщению оборонного ведомства, два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" отправлены на учения в Белоруссию. Их транспортируют по железной дороге с Дальнего Востока.
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал сообщение.
- написал он в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что на границах Белоруссии появились американские танки "Абрамс". Это может свидетельствовать о подготовке НАТО к нападению.
Подпишитесь на нас
131
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 января 2022, 05:10
|
15 января 2022, 17:30
|
15 января 2022, 08:45
|
20 января 2022, 03:55
|
16 января 2022, 12:10
|
16 января 2022, 12:10
|
18 января 2022, 14:00