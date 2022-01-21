Опасения провокаций? Системы С-400 "Триумф" отправлены на учения в Белоруссию

Русские системы С-400 "Триумф" отправлены на учения в Белоруссию, сообщает Минобороны России.

Согласно сообщению оборонного ведомства, два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" отправлены на учения в Белоруссию. Их транспортируют по железной дороге с Дальнего Востока.

Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал сообщение.

Есть всё-таки опасения о провокациях во время проведения Олимпиады в Китае на западных рубежах России и Белоруссии,

- написал он в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на границах Белоруссии появились американские танки "Абрамс". Это может свидетельствовать о подготовке НАТО к нападению.