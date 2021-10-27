Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр...
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба...
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
Главная / Политика

Опасения Кремля по поводу поставок турецкого оружия Украине подтвердились - Песков

27 октября 2021, 14:35  •  151 • Политика
Фото: Yulii Zozuliaukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Партнеры Незалежной мешают движению к мирному урегулированию в Донбассе
Сотрудничество Анкары и Киева в военной сфере приводит к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, у России сложились хорошие отношения с Турцией, но есть ряд вопросов, которые вызывают озабоченность российской стороны. Среди них поставки Украине турецких беспилотников Bayraktar.
"К сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения",
– сказал Песков, комментируя сообщения о применении ВСУ турецких дронов против сил ДНР. По его словам, это отнюдь не способствует урегулированию конфликта между Киевом и Донбассом.
О том, что ударные беспилотники "Байрактар" были задействованы украинскими военными на юго-востоке Незалежной, стало известно на этой неделе. При этом Киев утверждал, что дроны не пересекали линию соприкосновения, однако эксперты нашли доказательства обратного.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





151
Источник
Похожие новости
27 октября 2021, 02:55
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
27 октября 2021, 02:55
Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку
27 октября 2021, 01:10
"В момент сдали": Сатановский объяснил, почему Запад прогибается перед Турцией, а не перед Россией
27 октября 2021, 08:45
Молдавия затаилась в ожидании шагов от "перепуганного "Газпрома": Хитрый план Кишинёва раскрыт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
24 октября 2021, 00:50
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все - плохие
22 октября 2021, 12:40
"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину
24 октября 2021, 09:35
Россия в 2022 году может остаться без урожая
22 октября 2021, 12:40
Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.