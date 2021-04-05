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«Опасаются высоких потребительских свойств»: Гинцбург объяснил, почему в ЕС затягивают с допуском «Спутника V» на рынок
05 апреля 2021, 12:35 • 32 • В России
В Брюсселе не спешат допускать «Спутник V» на рынок Европейского союза, поскольку опасаются, что российская вакцина «может задвинуть» аналоги, продвигаемые евробюрократией. Такого мнения придерживается глава института Гамалеи Александр Гинцбург. В начале марта регулятор ЕС по лекарственным средствам начал процедуру экспертизы регистрационного досье «Спутника V». Между тем в Москве закончился набор добровольцев для международных исследований «Спутника Лайт».
РИА Новости © Алексей Майшев
«Спутник V» может составить серьёзную конкуренцию продвигаемым в Европе вакцинам от коронавирусной инфекции, поэтому в Брюсселе затягивают решение по допуску препарата на рынок ЕС. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Напомним, что 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины. При этом в СМИ утверждалось, что «Спутник V» вряд ли получит одобрение европейского регулятора раньше мая.
Вместе с тем 30 марта руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов заявил, что европейские чиновники пытаются принять срочные меры по дискредитации российской разработки против COVID-19.
Гинцбург также заверил, что вакцинация «Спутник V» не отразится в негативном ключе на здоровье людей, прошедших через косметологические процедуры. Речь, в частности, идёт об уколах ботокса и аугментационной маммопластике.
«Никакой взаимосвязи никогда не наблюдалось ни для одного вакцинного препарата и для этого тоже. Для этого нет никаких даже теоретических предпосылок», — указал директор центра Гамалеи.
Он также подчеркнул, что разработка НИЦЭМ имени Гамалеи не может оказать никакого влияния на геном человека. По его словам, препарат не размножается в организме и никак не взаимодействует со структурой ДНК.
«Поэтому «Спутник V» никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала», — констатировал Гинцбург.
В свою очередь, основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский призвал граждан России не отказываться от вакцинации от COVID-19, поскольку это позволит снизить вероятность дальнейшего распространения и появления новых штаммов инфекции.
«По опросам, более половины населения нашей страны считают, что им не надо вакцинироваться. Иначе как средневековьем назвать это я не могу. Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы», — сказал он.
По его мнению, отказ от прививок обернётся «тяжёлыми экономическими последствиями» для национальной системы здравоохранения.
Согласно данным опубликованного 3 апреля исследования, которое провело РБК, прививку хотя бы одним компонентом вакцины в России уже сделали 6,93 млн.
В России в гражданский оборот уже вышли две вакцины — «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ближайшее время к ним присоединится вакцина «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.
Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице завершился набор добровольцев для международных испытаний вакцины «Спутник Лайт».
«В международном исследовании из 6 тыс. добровольцев половина приходится на Москву, необходимые 3 тыс. человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию. Исследование проходит на базе 10 городских поликлиник», — заявила она.
В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о начале международных клинических исследований вакцины «Спутник Лайт». 22 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины. 29 марта в Минздрав России поступило досье на регистрацию препарата.
Статистика COVID-19
За последние сутки в России выявили 8646 новых случаев коронавируса. Были выписаны 7052 пациента, 343 человека умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.
Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1876), Санкт-Петербурге (707) и Московской области (593).
Между тем в мире количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 131 млн. Наибольшее число заболевших и умерших зафиксировано в Соединённых Штатах Америки (30,7 млн случаев / 555 тыс. летальных исходов). К тому же, по мнению профессора Университета Миннесоты, эпидемиолога Майкла Остерхолма, в США сейчас идёт четвёртая волна COVID-19.
«Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного (британского. — RT) варианта B.1.1.7», — сказал он в эфире Fox News.
Также в числе стран, наиболее пострадавших от пандемии, значатся Бразилия (12,9 млн / 331 тыс.), Индия (12,4 млн / 164 тыс.), Франция (4,8 млн / 96 тыс.) и Мексика (2,25 млн / 204 тыс.).
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