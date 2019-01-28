«Опасаются пересмотра итогов войны»: почти 80% россиян высказались против передачи Японии Южных Курил

Три четверти жителей России выступают против передачи Японии четырёх южных островов Курильской гряды. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. По мнению гендиректора организации Валерия Фёдорова, в российском обществе опасаются, что такой шаг может привести к «цепной реакции» и пересмотру итогов Второй мировой войны. Между тем эксперты отмечают, что Москва не намерена передавать острова и готова рассмотреть лишь возможность их совместного хозяйственного пользования. В то же время, по словам аналитиков, Токио пытается увязать проблему заключения мирного договора с курильским вопросом.

Более трети россиян (77%) выступают против передачи под контроль Японии четырёх южных островов Курильской гряды (Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

При этом свою позицию 29% опрошенных аргументируют тем, что вопрос территориальной принадлежности Курил решён — они принадлежат России. Каждый десятый респондент подчёркивает, что российская сторона отвоевала эти острова.

В то же время лишь 14% респондентов высказались за передачу Токио спорных островов, из них 7% отметили важность двусторонних отношений между странами и заключения мирного договора.

Вместе с тем, как указали во ВЦИОМ, всё больше людей говорят о необходимости продолжать переговоры по вопросу южных островов Курильской гряды «столько времени, сколько потребуется» для взаимоприемлемого решения. В 2009 году доля респондентов с таким мнением составляла 35%, в 2018-м — уже 51%.

«Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов. Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам — не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат, безотносительно времени, которое придётся потратить на его достижение», — прокомментировал итоги опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Примерно в то же время стало известно об аналогичном социальном исследовании, проведённом японской газетой Nikkei.

Так, зафиксировано снижение числа японцев, считающих, что Москва должна отдать Токио все четыре южных острова Курильской гряды, с 33% (ноябрь 2018 года) до 27%. В то же время 41% респондентов поддерживает возвращение исключительно островов Шикотан и Хабомаи — это положение прописано в Советско-японской совместной декларации 1956 года. Наряду с этим 10% опрошенных полагают, что Япония вообще не вправе требовать передачи принадлежащих РФ островов.

Кроме того, 46% выступают против подписания мирного договора с Москвой до разрешения территориального спора, при этом 42% поддерживают заключение соглашения.

Также подчеркнём, что 18% японцев ожидают прогресса по ситуации с Курилами, пока на посту премьер-министра страны находится Синдзо Абэ. Добавим, что в понедельник, 28 января, глава японского правительства в ходе своей программной речи на открытии сессии парламента затронул эту тему.

По его словам, он разделяет «решительное стремление» президента РФ Владимира Путина к тому, чтобы поставить точку в проблеме, сохраняющейся уже более 70 лет.

«Переговоры будут ускорены на основе отношений глубокого доверия между лидерами двух стран и на базе декларации 1956 года», — сказал Абэ.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Напомним, что на прошлой неделе лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в подписании мирного договора в ходе «очень откровенного обмена мнениями».

Также было дано указание на проведение второго раунда консультаций с участием министров иностранных дел и спецпредставителей глав государств. Предполагается, что новая встреча состоится на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдёт 15—17 февраля.

«Япония и Россия по дипломатическим каналам прорабатывают детали следующей встречи министров иностранных дел, условившись провести её в середине февраля, например на полях Мюнхенской конференции по безопасности», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства Японии.

«Вопрос Курил не находится на повестке обсуждения»

Как отметил в интервью программе SophieCo на RT бывший сотрудник МИД Японии Кадзухико Того, встреча лидеров двух стран в Москве продемонстрировала, что стороны одинаково серьёзно подходят к переговорам по заключению мирного договора и вопросу принадлежности Курил.

«Они не пытаются навязать друг другу свою волю, но стремятся достигнуть решения, приемлемого и для одной, и для другой стороны. Я считаю это правильным способом ведения переговоров», — сказал Того.

Экс-дипломат выразил уверенность, что Россия и Япония сумеют найти необходимый компромисс, который не нанесёт «стратегического ущерба безопасности РФ».

«Да, переговоры между нашими странами идут уже 74 года. Но, учитывая позиции Абэ в Японии и положение двух стран на мировой арене, думаю, сейчас — один из самых благоприятных моментов для того, чтобы решить вопрос, который не даёт нам покоя вот уже семь десятилетий», — пояснил он.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований РУДН Никита Данюк констатировал, что Москва не ведёт никаких переговоров по Курилам. Об этом, в частности, заявлял глава МИД Сергей Лавров.

По словам эксперта, Токио пытается увязать заключение мирного договора с этой проблемой.

«В этом контексте Япония пытается использовать различного рода инструменты, в первую очередь информационно-политическое давление, чтобы прощупывать почву и пытаться найти какие-то слабые места, за счёт которых переговорная позиция России была бы ослаблена», — подчеркнул Данюк.

В частности, как напомнил эксперт, в СМИ появились сообщения, что Токио может отказаться от размещения военных баз на этих островах в случае их передачи Японии. Между тем специалист подчеркнул, что Россия может пойти на обсуждение вопросов взаимного использования островов Курильской гряды исключительно с хозяйственной точки зрения.

«Россия никогда не пойдёт на передачу островов Японии. Это несёт не только геополитические и геоэкономические, но и репутационные и имиджевые издержки. Для нас важно заключить мирный договор, а вопрос Курил не находится на повестке обсуждения», — заметил Данюк.