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«Опасаются пересмотра итогов войны»: почти 80% россиян высказались против передачи Японии Южных Курил

28 января 2019, 19:39  •  64 • В мире
Три четверти жителей России выступают против передачи Японии четырёх южных островов Курильской гряды. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. По мнению гендиректора организации Валерия Фёдорова, в российском обществе опасаются, что такой шаг может привести к «цепной реакции» и пересмотру итогов Второй мировой войны. Между тем эксперты отмечают, что Москва не намерена передавать острова и готова рассмотреть лишь возможность их совместного хозяйственного пользования. В то же время, по словам аналитиков, Токио пытается увязать проблему заключения мирного договора с курильским вопросом.
 
Вулкан Менделеева на острове Кунашир РИА Новости © Андрей Шапран
 

Более трети россиян (77%) выступают против передачи под контроль Японии четырёх южных островов Курильской гряды (Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

При этом свою позицию 29% опрошенных аргументируют тем, что вопрос территориальной принадлежности Курил решён — они принадлежат России. Каждый десятый респондент подчёркивает, что российская сторона отвоевала эти острова.

В то же время лишь 14% респондентов высказались за передачу Токио спорных островов, из них 7% отметили важность двусторонних отношений между странами и заключения мирного договора.

Вместе с тем, как указали во ВЦИОМ, всё больше людей говорят о необходимости продолжать переговоры по вопросу южных островов Курильской гряды «столько времени, сколько потребуется» для взаимоприемлемого решения. В 2009 году доля респондентов с таким мнением составляла 35%, в 2018-м — уже 51%.

«Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов. Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам — не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат, безотносительно времени, которое придётся потратить на его достижение», — прокомментировал итоги опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Примерно в то же время стало известно об аналогичном социальном исследовании, проведённом японской газетой Nikkei.

Так, зафиксировано снижение числа японцев, считающих, что Москва должна отдать Токио все четыре южных острова Курильской гряды, с 33% (ноябрь 2018 года) до 27%. В то же время 41% респондентов поддерживает возвращение исключительно островов Шикотан и Хабомаи — это положение прописано в Советско-японской совместной декларации 1956 года. Наряду с этим 10% опрошенных полагают, что Япония вообще не вправе требовать передачи принадлежащих РФ островов.

Кроме того, 46% выступают против подписания мирного договора с Москвой до разрешения территориального спора, при этом 42% поддерживают заключение соглашения.

Также подчеркнём, что 18% японцев ожидают прогресса по ситуации с Курилами, пока на посту премьер-министра страны находится Синдзо Абэ. Добавим, что в понедельник, 28 января, глава японского правительства в ходе своей программной речи на открытии сессии парламента затронул эту тему.

По его словам, он разделяет «решительное стремление» президента РФ Владимира Путина к тому, чтобы поставить точку в проблеме, сохраняющейся уже более 70 лет.

«Переговоры будут ускорены на основе отношений глубокого доверия между лидерами двух стран и на базе декларации 1956 года», — сказал Абэ.

  • Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин
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Напомним, что на прошлой неделе лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в подписании мирного договора в ходе «очень откровенного обмена мнениями».

Также было дано указание на проведение второго раунда консультаций с участием министров иностранных дел и спецпредставителей глав государств. Предполагается, что новая встреча состоится на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдёт 15—17 февраля.

«Япония и Россия по дипломатическим каналам прорабатывают детали следующей встречи министров иностранных дел, условившись провести её в середине февраля, например на полях Мюнхенской конференции по безопасности», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства Японии.

«Вопрос Курил не находится на повестке обсуждения»

Как отметил в интервью программе SophieCo на RT бывший сотрудник МИД Японии Кадзухико Того, встреча лидеров двух стран в Москве продемонстрировала, что стороны одинаково серьёзно подходят к переговорам по заключению мирного договора и вопросу принадлежности Курил.

«Они не пытаются навязать друг другу свою волю, но стремятся достигнуть решения, приемлемого и для одной, и для другой стороны. Я считаю это правильным способом ведения переговоров», — сказал Того.

Экс-дипломат выразил уверенность, что Россия и Япония сумеют найти необходимый компромисс, который не нанесёт «стратегического ущерба безопасности РФ».

«Да, переговоры между нашими странами идут уже 74 года. Но, учитывая позиции Абэ в Японии и положение двух стран на мировой арене, думаю, сейчас — один из самых благоприятных моментов для того, чтобы решить вопрос, который не даёт нам покоя вот уже семь десятилетий», — пояснил он.

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В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований РУДН Никита Данюк констатировал, что Москва не ведёт никаких переговоров по Курилам. Об этом, в частности, заявлял глава МИД Сергей Лавров.

По словам эксперта, Токио пытается увязать заключение мирного договора с этой проблемой.

«В этом контексте Япония пытается использовать различного рода инструменты, в первую очередь информационно-политическое давление, чтобы прощупывать почву и пытаться найти какие-то слабые места, за счёт которых переговорная позиция России была бы ослаблена», — подчеркнул Данюк.

В частности, как напомнил эксперт, в СМИ появились сообщения, что Токио может отказаться от размещения военных баз на этих островах в случае их передачи Японии. Между тем специалист подчеркнул, что Россия может пойти на обсуждение вопросов взаимного использования островов Курильской гряды исключительно с хозяйственной точки зрения.

«Россия никогда не пойдёт на передачу островов Японии. Это несёт не только геополитические и геоэкономические, но и репутационные и имиджевые издержки. Для нас важно заключить мирный договор, а вопрос Курил не находится на повестке обсуждения», — заметил Данюк.

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