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«Опасаются беспорядков и провокаций»: Индия усиливает меры безопасности перед отменой особого статуса Кашмира

06 августа 2019, 04:09  •  89 • В мире
Вооружённые силы Индии приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне намерений правительства страны ликвидировать особый статус штата Джамму и Кашмир. Соответствующий законопроект был внесён в парламент, и его верхняя палата уже поддержала инициативу. Планы властей республики вызвали резкую реакцию со стороны соседнего Пакистана, который ранее неоднократно пытался оспорить принадлежность региона. В феврале обострение проблемы Кашмира привело к локальным вооружённым столкновениям между Нью-Дели и Исламабадом. Аналитики не исключают очередной эскалации ситуации на спорной территории.
 
Солдаты индийской армии патрулируют линию контроля в Кашмире Reuters © Mukesh Gupta
 

Армия и ВВС Индии приведены в состояние повышенной боевой готовности, а в Нью-Дели усилены меры безопасности, сообщает агентство ANI News. Такие действия власти страны предприняли после того, как в парламент поступила инициатива об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, который закреплён в 370-й статье конституции республики.

В понедельник, 5 августа, законопроект представил министр внутренних дел Индии Амит Шах. Согласно документу, вместо штата Джамму и Кашмир должны быть образованы две союзные территории. Первая — историческая область Ладакх (в СМИ встречается название «Малый Тибет») с преимущественно буддистским населением и вторая — Джамму и Кашмир, где в основном проживают мусульмане.

«Индия урезает автономию Кашмира, хотя Джамму и Кашмир сохранят легистратуру (местный законодательный орган. — RT). Это инициатива правительства. Правда, окончательного решения ещё нет. Поправку в конституцию должен одобрить парламент», — пояснила RT руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

По её мнению, парламент поддержит отмену 370-й статьи: в поддержку законопроекта проголосовала верхняя палата парламента (Совет штатов).

Напомним, что партия премьер-министра Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) — это правящая политическая сила в Индии. Она победила на прошедших в мае выборах, получив 288 из 543 мест в парламенте. Также законопроект о ликвидации особого статуса Кашмира одобрила правая партия «Раштрия сваямсевак сангх», выпустив соответствующее заявление.

В настоящее время в Индии насчитывается 29 штатов и семь союзных территорий. В отношении Джамму и Кашмира действует ряд специфических привилегий. В частности, у штата есть собственная конституция, а часть законопроектов, принятых федеральными властями, должны быть одобрены местной легистратурой. Джамму и Кашмир возглавляет президент (в других штатах — губернатор), избираемый местными депутатами на пять лет.

Впрочем, несмотря на привилегии, штат не имеет права принимать решение о каких-либо административно-территориальных изменениях, выходе из состава государства, обсуждать решения федерального центра в сфере обороны и внешней политики.

Кашмир — это спорная территория между Индией и Пакистаном. Принадлежность штата неоднократно становилась поводом для вооружённого конфликта между соседними государствами. Сейчас Нью-Дели контролирует 60% территории Кашмира, 40% — Исламабад. При этом Индия официально не признаёт претензии Пакистана. В её конституции территория Кашмира, находящаяся под властью Исламабада, называется «оккупированной».

  • Обломки истребителя индийских ВВС, сбитого 27 февраля 2019 года
  • AFP

Очередное обострение ситуации вокруг Кашмира произошло в начале текущего года. 14 февраля в городе Пулвама жертвами подрыва автоколонны, совершённого террористом-смертником, стали 45 индийских солдат. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммада». — RT), расположенная преимущественно в Пакистане.

Нарендра Моди обвинил Исламабад в причастности к теракту и заявил, что «время переговоров прошло». 26 февраля индийские самолёты нанесли удары по инфраструктуре исламистов. В качестве ответной меры 27 февраля пакистанские истребители пролетели над индийскими военными объектами, имитируя их бомбардировку.

В этот же день между ВВС двух стран завязался бой, в результате которого Индия потеряла два самолёта. Пакистанцы взяли в плен командира индийского авиакрыла Абхинандана Вартамана. На земле пакистанские и индийские войска обменялись несколькими артиллерийскими ударами.

Тем не менее обе стороны не допустили эскалации конфликта. Символичным жестом, положившим начало перемирию, стала передача Нью-Дели пленного индийского лётчика. 5 марта министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил, что напряжённость в отношениях с Нью-Дели пошла на спад.

«Односторонние шаги»

По информации телеканала NDTV, в настоящее время в Кашмир началась переброска 8000 индийских военнослужащих. Контингент должен усилить 35-тысячную группировку, которая уже развёрнута на территории штата. Также силовики задержали двух бывших главных министров Кашмира Мехбооба Муфти (2016—2018) и Омара Абдуллу (2009—2015). Лидер партии «Народная конференция Джамму и Кашмира» Саджада Лоне был помещён под домашний арест.

«С большой вероятностью сообщения СМИ об увеличении количества силовиков в Кашмире, усилении мер безопасности в Индии соответствуют действительности. Дели опасается беспорядков, провокаций и диверсий. Кашмир — спорная территория с мусульманским большинством и радикальными группировками», — напомнила Татьяна Шаумян.

Намерение правительства Индии отменить действующий статус Кашмира вызывало резкую реакцию со стороны Исламабада, который также считает регион «оккупированной» территорией. МИД Пакистана осудил Нью-Дели и потребовал сохранить 370-ю статью конституции. По информации пакистанской газеты The News, Исламабад собирается подать на Индию жалобу в Международный суд ООН.

«Односторонние шаги, предпринятые правительством Индии, не могут изменить этот статус… Пакистан как участник международного спора использует все варианты для противодействия этим незаконным шагам», — говорится в заявлении МИД Пакистана.

  • Акции протестов в Индии после теракта в штате Джамму и Кашмир
  • Reuters
  • © Anushree Fadnavis

Как пояснила Татьяна Шаумян, Нью-Дели и Исламабад совершенно по-разному смотрят на урегулирование спорной ситуации вокруг Кашмира. Любые решения по поводу его статуса априори воспринимаются как вызов территориальной целостности и безопасности обоих государств. 

«Правительство Индии полагает, что имеет полное право действовать по своему усмотрению. Отчасти эту логику можно понять, если смотреть на ситуацию с позиции индуистского национализма, то есть победившей на выборах партии Моди. Наверное, Дели хочет приравнять Кашмир к остальным штатам, превратив его в типичный регион страны. Но у Пакистана, воевавшего за Кашмир, иной взгляд, и потому он и говорит об «оккупации», — сказала Шаумян.

«Опасаются потерять контроль над ситуацией»: чем вызвано очередное обострение отношений США и Турции

Она напомнила, что ситуация в Кашмире остаётся взрывоопасной на протяжении последних 70 лет. При этом эксперт сомневается, что нынешняя ситуация перерастёт в крупномасштабный вооружённый конфликт, но допускает всплеск радикальных настроений среди мусульман региона.

Похожей точки зрения придерживается доктор исторических наук, профессор МГИМО Сергей Лунёв. По его мнению, в Кашмире могут начаться беспорядки. Также эксперт предполагает, что отмена 370-й статьи конституции, вероятно, послужит поводом для совершения терактов радикальными исламистскими группировками.

«До прямого столкновения пакистанских и индийских войск, скорее всего, не дойдёт, но ситуация с безопасностью в Индии может ухудшиться. Под угрозой нападения боевиков окажутся в первую очередь индийские военнослужащие. Однако я бы не стал делать далеко идущих выводов. Решения со стороны парламента Индии пока нет. Кроме того, правящая БДП ранее не допускала перегибов в политике по отношению к мусульманам», — резюмировал Лунёв.

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