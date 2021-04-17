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Опальный экс-советник Путина запугал Украину, рассказав, "откуда ждать удара"

17 апреля 2021, 03:20  •  62 • В мире
Обосновавшийся в США экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил в беседе с Дмитрием Гордоном, откуда Украине стоит ждать удара.
Разбирая сценарий "нападения" России на Украину, Илларионов указал, что является первоочередной задачей. По его словам, при возможной атаке первой целью будет русло Северо-Крымского канала, над которым будет установлен контроль.
Проживающий в США экс-советник в беседе с Гордоном убеждал, что именно занятие территории севернее Крыма важно для России.
Свои военные воззрения он продолжил излагать, заявив, что Россия может применить силы морского десанта, чтобы захватить немногочисленные украинские города.
Фактически весь сценарий "захвата", указал Илларионов, сводится к тому, чтобы отрезать Украину от Чёрного моря. В конечном итоге - ухудшить геополитическое положение Незалежной, полагает он.
Отметим, что украинские власти продолжают обострять военную напряжённость на границе с Россией. Как сообщали ранее в Службе безопасности Украины, учения проводятся в Херсонской области с участием ВСУ и пограничников. При этом ведомство подчеркнуло, что в ходе мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне и району, расположенному возле границы с Крымом.

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