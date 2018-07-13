Опальный диктатор: почему правительство Испании решило бороться с наследием Франко

Социалистическое правительство Испании предложило ряд мер, осуждающих режим Франсиско Франко. В частности, руководство страны рассматривает вопросы о запрете деятельности организаций, оправдывающих диктатора, рассекречивании документов той эпохи, а также об эксгумации останков и опознании по ним жертв репрессий. Эксперты отмечают, что тема Франко актуальна в Каталонии и испанские власти могли затронуть её, чтобы получить поддержку в этом регионе. Принесёт ли война с прошлым политические дивиденды Мадриду — в материале RT.

Новое социалистическое правительство Испании, которое пришло к власти в начале июня нынешнего года, предложило ряд мер, направленных на осуждение наследия диктатора Франсиско Франко, который правил страной с 1939 по 1975 год.

Как пишет газета El Periodico, министр юстиции страны Долорес Дельгадо заявила о необходимости объявить вне закона те организации, которые лояльно относятся к Франко и его правлению. По её словам, сейчас кабинет министров изучает вопрос о том, как можно это сделать с юридической точки зрения. Глава Минюста отметила, что под запрет, в частности, должен попасть Национальный фонд Франсиско Франко, основанный в 1976 году, вскоре после смерти политика.

Как сказано на сайте этой структуры, она «содействует... изучению жизни, идей, наследия» диктатора. По словам Дельгадо, фонд пользуется налоговыми льготами по действующему испанскому законодательству.

Министр юстиции Испании Долорес Дельгадо

AFP

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Кроме того, министр юстиции выдвинула предложение эксгумировать останки жертв режима Франко, чья личность не установлена, чтобы провести процедуру опознания.

«Испания остаётся второй страной в мире после Камбоджи по числу пропавших без вести. Это неприемлемо», — сказала Дельгадо.

По её словам, власти в регионах зачастую не позволяют родственникам людей, погибших во время правления диктатора, узнавать информацию о судьбе своих близких и правительство должно изменить эту ситуацию.

Как отмечает El Periodico, ранее массовую эксгумацию жертв франкизма пытались провести общественные организации, созданные родственниками пострадавших от действий авторитарного правителя, однако бывший премьер Мариано Рахой отказался выделять государственное финансирование на их деятельность. По данным Министерства юстиции, в настоящий момент на испанской территории находится около 1200 массовых захоронений людей, погибших во время гражданской войны и в более поздний период.

Кроме того, Дельгадо требует предоставить общественности доступ к архивным документам эпохи Франко, выплатить компенсации родственникам жертв репрессий, провести официальную перепись всех пострадавших от режима, а также отменить приговоры политическим заключённым, которые были вынесены во время пребывания испанского вождя у власти.

Свои предложения министр юстиции высказала во время выступления в нижней палате парламента государства. Дата голосования по этому вопросу в пока не определена.

От офицера до каудильо

В 1936 году в Испании усилились социально-экономические противоречия, которые вылились в гражданскую войну между левым объединением «Народный фронт» и рядом консервативных и националистических сил. Последних поддержали военные. Боевые действия продолжались до 1939 года, всего в них погибло около 450 тыс. человек. В ходе войны обе стороны прибегали к массовым казням оппонентов.

Демонстрация сторонников Франко в Мадриде

AFP

В итоге в стране установился авторитарный режим Франсиско Франко, который стал совмещать посты главы государства и правительства, а также пост верховного главнокомандующего. Его стали называть каудильо (вождь). Страной политик правил до 1973-го, а спустя два года скончался.

Как следует из открытых источников, репрессии против политических противников осуществлялись на протяжении практически всего периода правления Франко. Преследованию подвергались коммунисты, социалисты, анархисты, республиканцы и сепаратисты из Каталонии, а также этнические баски. Так, в 1974 году, когда Франко формально уже не возглавлял правительство, но его влияние в кабинете министров сохранялось, был казнён каталонский анархист Сальвадор Пуч Антик. Это вызвало в те годы крупный международный скандал. Кроме того, за два месяца до своей смерти Франко подписал смертный приговор пяти политическим заключённым-террористам, о помиловании которых просили главы правительств многих стран, включая Папу Римского Павла VI.

Вместе с тем после гражданской войны Франко предпринял ряд шагов, направленных на достижение национального примирения. Он ограничил влияние на органы власти профашистской организации «Фаланга», которая была активна в годы гражданской войны. По инициативе Франко был возведён памятник «Долина павших», посвящённый всем погибшим в 1936—1939 годах. Сам правитель после смерти был также похоронен на территории этого мемориального комплекса.

Война с историей

Руководитель Центра партийных исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер уверен, что меры по развенчанию Франко, которые предлагает Дельгадо, призваны поднять популярность социалистов в глазах их потенциальных избирателей.

«Это из серии сведения счётов с историей. Вопрос с Франко давно решён окончательно и бесповоротно, и лишний раз приковывать внимание к тому, что было осуждено и заклеймено не только в Испании, но и во всём мире, совершенно не рационально. С другой стороны, электорат испанской социалистической партии во многом состоит из пожилых людей, которые ещё помнят франкизм, и для них это важно», — сказал эксперт в беседе с RT.

Мемориал жертвам гражданской войны «Долина павших»

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По его словам, политических очков пакет мер против наследия Франко социалистам не принесёт.

«Вопрос с Франко — исторический сюжет, на котором новое правительство решило сыграть. Это бывает не только в Испании. Так, недавно в австрийском городе Браунау, где родился и вырос Гитлер, обсуждали, что делать с его домом, снести или нет. Однако даже для жителей этого маленького города судьба дома значения не имела. Это всё история, а люди живут сегодняшним днём. Это касается и Австрии, и Испании», — отметил Швейцер.

Проблема отношения к Франко вытекает из общей политической раздробленности испанского общества, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

«Мягко говоря, вопрос с Франко в стране далеко не первостепенный. Тем не менее он существует. Есть деление на правых и левых в испанском обществе, уходящее корнями в Гражданскую войну. Социалисты считают, что когда правые были у власти, то они склонялись к некому оправданию режима Франко, оправданию его личности. Социалисты занимают гораздо более жёсткую позицию в этом отношении, считая, что режим Франко был сперва тоталитарным, потом авторитарным, принёс тяжёлые страдания испанскому народу, поэтому Франко заслуживает дальнейшего развенчания», — объяснила эксперт в беседе с RT.

«Негативно отразится на отношениях с США»: Трамп пригрозил Лондону отрицательными последствиями «мягкого» брексита Черкасова добавила, что тема Франко очень актуальна в Каталонии, и социалисты могли её затронуть специально для того, чтобы получить некую поддержку в этом проблемном регионе.

«Идеологически вопрос с Франко всегда присутствует в политическом дискурсе каталонцев. Радикально настроенные каталонские социалисты, прежде всего, молодёжь, считали, что действия предыдущего правительства отражали линию, характерную для франкистского режима. Конечно, это очень спорное утверждение, с которым лично я не согласна. Но такая идея в каталонском дискурсе была. Вряд ли подобного рода меры нового правительства смогут смягчить ситуацию в Каталонии. Между Барселоной и Мадридом накопилось такое количество политических, экономических, лингвистических и финансовых проблем, что необходимо проведение профессиональных переговоров», — отметила эксперт.

По её словам, большого практического значения для испанского общества поднятый социалистами вопрос с Франко иметь не будет, так как у испанцев сейчас много других более актуальных политических и экономических проблем.