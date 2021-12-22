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Опальные журналисты "пробились" на пресс-конференцию Путина

22 декабря 2021, 15:25  •  155 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремль опубликовал список репортеров, допущенных на мероприятие главы РФ
Статус иноагента в России ни в коей мере не мешает журналистам делать свою работу. Это еще раз подтвердил Кремль, аккредитовав на итоговую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина представителей изданий, внесенных в реестр СМИ – иностранных агентов.
Большая пресс-конференция Путина в этом году пройдет очно. Но из-за ковидных ограничений число журналистов пришлось существенно ограничить: в "Манеж" пустят чуть более 500 репортеров. Между тем, среди них есть и "обиженные" – те, которые выражают бурное недовольство необходимостью публично признать, что их финансирование ведется из-за рубежа, и за которых активно заступается Запад, обвиняя Москву в угнетении свободы слова. В частности, аккредитованы журналисты таких иноагентов как "Дождь" и Meduza.
Иностранные издания также получили возможность задать вопрос российскому лидеру: в утвержденных списках есть "Радио Свобода*" (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента), ВВС, Le Monde, Financial Times, ABC News, Bloomberg и др.
Есть в списке и украинский журналист Роман Цимбалюк, известный своими скандальными высказываниями. В 2019 г. он уже пытался устроить провокацию на пресс-конференции Путина, заявив об угрожающих Украине российских танках. Но это не помешало репортеру и дальше работать в России и даже выступать в популярных ток-шоу на телевидении.
Недавно после одного из таких эфиров Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы на допрос. Однако, видимо, ничего криминального за скандалистом не нашли, раз он получил разрешение представлять украинское агентство "УНИАН" на мероприятии главы России.
Большая пресс-конференция Путина состоится в четверг, 23 декабря. Начало в 12:00 мск.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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