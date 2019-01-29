Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Провал антироссийской пропаганды»: как американцы оценивают приоритеты внешней ...
Вашингтон блокировкой счетов хочет лишить Мадуро армии - СМИ
"Северный поток - 2" назвали "великим провалом" Киева
«Апробированные сценарии»: могут ли США начать военную операцию в Венесуэле
Главная / Украина

ОП просит ОБСЕ проследить за защитой российских СМИ на Украине во время выборов

29 января 2019, 08:39  •  89 • Украина
Общественная палата России (ОП) просит ОБСЕ обратить особое внимание на защиту российских СМИ в ходе президентских выборов на Украине. Общественники опасаются, что в отношении журналистов из России могут быть организованы провокации.
 
Reuters
 

Об этом RT сообщила глава комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Она направила обращение руководителю бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэлю Линку и представителю по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой акцентировать внимание на заявлении украинских властей о неком «повышенном внимании» к российским журналистам, которые приедут для освещения президентских выборов в стране 31 марта.

«Мы опасаемся, что за этими словами могут скрываться разного рода провокации в отношении российских СМИ. Мы уже несколько лет наблюдаем «повышенное внимание», которое заключается в давлении и притеснении российских журналистов и изданий на территории Украины в виде депортаций, судебных преследований, арестов, постоянных проверок со стороны органов безопасности. И всё это без каких-либо реальных оснований и доводов», — отметила Елена Сутормина.

Кроме того, ОП собирается открыть специальную горячую линию и формы обратной связи как для журналистов, которые смогут сообщить о нарушении их прав, так и для российских граждан, которые решат принять участие в голосовании.

Ранее глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал пообещал уделить особое внимание «пророссийским журналистам», которые планируют работать на территории страны во время выборов главы государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


89
Источник
Похожие новости
28 января 2019, 09:54
СМИ: Ракицкий успешно прошёл медосмотр в «Зените»
28 января 2019, 16:24
В Госдуме оценили призыв не регистрировать на Украине наблюдателей из России
28 января 2019, 19:39
Украина в 2018 году сократила импорт газа из Европы на 25%
Загрузка...
28 января 2019, 19:39
Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин
28 января 2019, 22:54
В ОБСЕ рассказали о новом плане по Донбассу
29 января 2019, 08:39
ОП просит ОБСЕ проследить за защитой российских СМИ на Украине во время выборов
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2019, 02:24
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
25 января 2019, 17:09
"Это даже посильнее, чем открыть Крымский мост": В Сети предсказали реакцию Украины на запуск трех новых газопроводов России
27 января 2019, 01:39
Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат сбежал, как только понял, что его накажут - свидетель
24 января 2019, 21:39
Пиджак в труселях и рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко
27 января 2019, 14:39
Небензя сорвал бенефис США в ООН
28 января 2019, 16:39
"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву
24 января 2019, 02:54
Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.