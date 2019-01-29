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ОП просит ОБСЕ проследить за защитой российских СМИ на Украине во время выборов
29 января 2019, 08:39 • 89 • Украина
Общественная палата России (ОП) просит ОБСЕ обратить особое внимание на защиту российских СМИ в ходе президентских выборов на Украине. Общественники опасаются, что в отношении журналистов из России могут быть организованы провокации.
Reuters
Об этом RT сообщила глава комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Она направила обращение руководителю бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэлю Линку и представителю по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой акцентировать внимание на заявлении украинских властей о неком «повышенном внимании» к российским журналистам, которые приедут для освещения президентских выборов в стране 31 марта.
«Мы опасаемся, что за этими словами могут скрываться разного рода провокации в отношении российских СМИ. Мы уже несколько лет наблюдаем «повышенное внимание», которое заключается в давлении и притеснении российских журналистов и изданий на территории Украины в виде депортаций, судебных преследований, арестов, постоянных проверок со стороны органов безопасности. И всё это без каких-либо реальных оснований и доводов», — отметила Елена Сутормина.
Кроме того, ОП собирается открыть специальную горячую линию и формы обратной связи как для журналистов, которые смогут сообщить о нарушении их прав, так и для российских граждан, которые решат принять участие в голосовании.
Ранее глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал пообещал уделить особое внимание «пророссийским журналистам», которые планируют работать на территории страны во время выборов главы государства.
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