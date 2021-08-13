ОП купил «Свободу» и Тягнибока, чтобы праворадикалы озвучили ультиматум Байдену • 70 • Украина

Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок внезапно очнулся от затяжного летаргического сна и озвучил ультиматум для президента Владимира Зеленского.



Конкурент Дмитрия Яроша решил поучить гаранта, как правильно разговаривать с американским лидером, к которому на встречу полетит Зеленский 30 августа. А 28 августа (какое совпадение!) Тягнибок и его однопартийцы призывают украинцев выйти на Вече Майдана — чтобы озвучить «требования нации». Список требований прилагается: лидер «Свободы» изложил их на своей странице в соцсетях. Он напомнил, что Украина до сих пор является объектом, а не субъектом международной политики.



«Нас не слышат. Нашу судьбу решают без участия Украины. Мы наконец-то должны это изменить», — заявил партбосс.



Он набросал на коленке перечень вопросов, которые Зеленский должен твёрдо поставить перед Байденом, предварительно получив мощный пендель от поднявшейся с колен нации. Итак, чего хочет лидер политической силы, поддержка которой находится на уровне жирности кефира?



— Отказа от «минской капитуляции»;



— никакого особого статуса для Донбасса;



— никаких выборов на Донбассе и имплементации «формулы Штайнмайера»;



— никаких Минских соглашений и переговоров в Нормандском формате.



Кроме того, у Тягнибока есть свои требования к Джо Байдену. Их почему-то глава «Свободы» тоже намерен озвучить в Киеве, так сказать, для внутреннего употребления. Например, праворадикал намерен требовать от США участия в переговорах касательно войны на Донбассе, прямой военной помощи, статуса основного союзника США вне НАТО и блокирования строительства «Северного потока-2».



Если вы думаете, что это уже перебор, то вы ошибаетесь. Ко всему прочему, Тягнибок также настаивает на возобновлении ядерного статуса Украины. Кстати, эта карта несколько месяцев разыгрывается в украинской политике, даже первый президент Кравчук, который находится на ИВЛ, признал свою вину за отказ от ядерного потенциала. Леонид Макарович объяснил свой промах тем, что «очень верил русским». Эту же тему поднимал посол Украины в Германии Андрей Мельник — он заявил, что Запад должен помочь Украине вернуть в своё распоряжение ядерное оружие. Поддерживает идею и радикал Олег Ляшко, он предложил Украине выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и восстановить ядерный потенциал.



«После 30 лет восстановления своей выстраданной независимости Украины украинцы не собираются сдаваться. Поэтому, если один гарант Будапештского меморандума напал на Украину, а другие — „глубоко обеспокоены‟, мы вправе восстановить свой ядерный потенциал. Если не гарантируют „гаранты‟, то гарантирует ядерный статус!», — потрясает кулаком Олег Тягнибок.



«Пацаны, не подумайте, что я осуждаю, но проститутку могли бы вызвать и помоложе», — прокомментировал реинкарнацию Тягнибока донецкий журналист Игорь Гомольский.



Он также напомнил, что Виктор Янукович тоже всегда призывал радикалов для своих политических игр. Похоже, Зеленский взял на вооружение этот опыт договорняков с националистами. И ничего лучшего экс-комик не придумал, как вынуть Тягнибока из нафталина и его устами озвучить ультиматум Байдену аккурат перед поркой в Вашингтоне.



Возможно, Зеленский думает, что в Госдепе сидят зрители-поклонники творчества криворожской самодеятельности? Или уверен, что в США никто не ознакомился с высказываниями Арахамии, Кулебы и прочих окруженцев гаранта, предлагавших ему говорить с Байденом на повышенных тонах и выставлять старику жёсткие условия? Теперь то же самое просто ретранслировал лидер партии «Свобода» — чтобы было страшнее. Бедный Станиславский в гробу переворачивается!



«Ржали всем Госдепом! И просили дать Тягнибоку печеньки... из тех, что предназначаются Зеленскому», — разоблачил маскарад президента политтехнолог Михаил Чаплыга.



Он предложил гаранту оценить риски от привлечения праворадикалов в спектакль, предназначенный для Байдена, поскольку и так очевидно, что марш «Свободы» 28 августа был проплачен ОП для создания атмосферы перед поездкой в США. По мнению эксперта, публичный союз Зеленского с Тягнибоком ставит крест на призраках перспектив украинского лидера. Ничего нового. Кучма уже играл в эту фишку. Янукович играл. Теперь пришла очередь Зеленского.



Впрочем, как пишет ТГ-канал «Гавриловщина», ОП хочет убить сразу двух зайцев. И ручного радикала Ахметова использовать для рисования «красных линий» по Донбассу, и у Порошенко инициативу перехватить. Напомним, что Пётр Алексеевич регулярно третирует Зеленского, организуя акции «Стоп, Капитуляция!». Теперь ему придётся конкурировать со «Свободой» на этом поле. Не факт, что это остановит майданный задор Порошенко, но ход прикольный.



«Думаю, Госдеп оценит, кто организовал это действо, как и за чьи деньги. Прямо будни деолигархизации. Жги ещё, квартальщик...», — пожелал президенту Чаплыга.

Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок внезапно очнулся от затяжного летаргического сна и озвучил ультиматум для президента Владимира Зеленского.Конкурент Дмитрия Яроша решил поучить гаранта, как правильно разговаривать с американским лидером, к которому на встречу полетит Зеленский 30 августа. А 28 августа (какое совпадение!) Тягнибок и его однопартийцы призывают украинцев выйти на Вече Майдана — чтобы озвучить «требования нации». Список требований прилагается: лидер «Свободы» изложил их на своей странице в соцсетях. Он напомнил, что Украина до сих пор является объектом, а не субъектом международной политики.«Нас не слышат. Нашу судьбу решают без участия Украины. Мы наконец-то должны это изменить», — заявил партбосс.Он набросал на коленке перечень вопросов, которые Зеленский должен твёрдо поставить перед Байденом, предварительно получив мощный пендель от поднявшейся с колен нации. Итак, чего хочет лидер политической силы, поддержка которой находится на уровне жирности кефира?Кроме того, у Тягнибока есть свои требования к Джо Байдену. Их почему-то глава «Свободы» тоже намерен озвучить в Киеве, так сказать, для внутреннего употребления. Например, праворадикал намерен требовать от США участия в переговорах касательно войны на Донбассе, прямой военной помощи, статуса основного союзника США вне НАТО и блокирования строительства «Северного потока-2».Если вы думаете, что это уже перебор, то вы ошибаетесь. Ко всему прочему, Тягнибок также настаивает на возобновлении ядерного статуса Украины. Кстати, эта карта несколько месяцев разыгрывается в украинской политике, даже первый президент Кравчук, который находится на ИВЛ, признал свою вину за отказ от ядерного потенциала. Леонид Макарович объяснил свой промах тем, что «очень верил русским». Эту же тему поднимал посол Украины в Германии Андрей Мельник — он заявил, что Запад должен помочь Украине вернуть в своё распоряжение ядерное оружие. Поддерживает идею и радикал Олег Ляшко, он предложил Украине выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и восстановить ядерный потенциал.«После 30 лет восстановления своей выстраданной независимости Украины украинцы не собираются сдаваться. Поэтому, если один гарант Будапештского меморандума напал на Украину, а другие — „глубоко обеспокоены‟, мы вправе восстановить свой ядерный потенциал. Если не гарантируют „гаранты‟, то гарантирует ядерный статус!», — потрясает кулаком Олег Тягнибок., — прокомментировал реинкарнацию Тягнибока донецкий журналист Игорь Гомольский.Он также напомнил, что Виктор Янукович тоже всегда призывал радикалов для своих политических игр. Похоже, Зеленский взял на вооружение этот опыт договорняков с националистами. И ничего лучшего экс-комик не придумал, как вынуть Тягнибока из нафталина и его устами озвучить ультиматум Байдену аккурат перед поркой в Вашингтоне.Возможно, Зеленский думает, что в Госдепе сидят зрители-поклонники творчества криворожской самодеятельности? Или уверен, что в США никто не ознакомился с высказываниями Арахамии, Кулебы и прочих окруженцев гаранта, предлагавших ему говорить с Байденом на повышенных тонах и выставлять старику жёсткие условия? Теперь то же самое просто ретранслировал лидер партии «Свобода» — чтобы было страшнее. Бедный Станиславский в гробу переворачивается!, — разоблачил маскарад президента политтехнолог Михаил Чаплыга.Он предложил гаранту оценить риски от привлечения праворадикалов в спектакль, предназначенный для Байдена, поскольку и так очевидно, что марш «Свободы» 28 августа был проплачен ОП для создания атмосферы перед поездкой в США. По мнению эксперта, публичный союз Зеленского с Тягнибоком ставит крест на призраках перспектив украинского лидера. Ничего нового. Кучма уже играл в эту фишку. Янукович играл. Теперь пришла очередь Зеленского.Впрочем, как пишет ТГ-канал «Гавриловщина», ОП хочет убить сразу двух зайцев. И ручного радикала Ахметова использовать для рисования «красных линий» по Донбассу, и у Порошенко инициативу перехватить. Напомним, что Пётр Алексеевич регулярно третирует Зеленского, организуя акции «Стоп, Капитуляция!». Теперь ему придётся конкурировать со «Свободой» на этом поле. Не факт, что это остановит майданный задор Порошенко, но ход прикольный., — пожелал президенту Чаплыга. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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