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ОП договорился с «Bellingcat»: расследование о «вагнеровцах» не состоится

11 мая 2021, 20:35  •  106 • Украина

Украина, похоже, так и не увидит обещанного расследования «Bellingcat» о срыве спецоперации украинских спецслужб по похищению российских военнослужащих (так называемых «вагнеровцах»). Офис президента (ОП) смог договориться с западными спецслужбами, чтобы те не будоражили «патриотическую» общественность фильмом, который мог бы пошатнуть позиции власти и спровоцировать политический кризис.

Еще в декабре 2020 года «Bellingcat», являющимся информационным филиалом британской разведки, анонсировал работу над фильмом касательно срыва захвата 33-х российских военных, задержанных в Беларуси перед прошлогодними президентскими выборами. В рамках его подготовки участник группы Христо Гроздев приезжал в страну и опрашивал чиновников ОП, а также украинских пропагандистов Дмитрия Гордона и Юрия Бутусова. Гроздев утверждал, что имело место предательство или трусость со стороны высших украинских чиновников, которые в последний момент не захотели идти на повышение конфронтации с Россией.

Гордон даже называл в качестве даты показа 15 марта, обещая, что фильм станет информационной бомбой для Зе-команды. Порохоботы возлагали на это событие огромные надежды, надеясь закрепить за Андреем Ермаком имидж «российского агента». Ведь именно его адепты Петра Порошенко устами экс-главы внешней разведки Василия Бурбы обвинили в сливе информации в РФ, не позволившей довести коварный замысел до логического завершения. Обвинения в адрес руководителя ОП даже собирались использовать в целях провокации Майдана против Владимира Зеленского. Потенциальный негативный эффект от расследования «Bellingcat» мог быть колоссальным, тем более что власть активно заигрывала с националистическими силами.


Однако время шло, а релиз постоянно откладывался. В начале мая Гроздев объявил, что показ состоится не раньше осени нынешнего года, правда, обещав через определенное время предоставить текстовую версию. В итоге в околополитических кругах пошли слухи о договоренностях между ОП и британской разведкой о том, что фильм либо вовсе не выйдет в свет, либо его версия будет весьма облегченной и не позволит обвинять в «зраде» Зе-команду. По версии ТГ-канала «Анонимус», позитивно для Банковой вопрос сумел решить секретарь СНБО Алексей Данилов. При СНБО существует непубличный орган, созданный еще в 2016 году – «Национальний координационный центр кибербезопасности Украины» (НКЦК). Через него у людей бывшего начальника киберполиции Сергея Демедюка, который сейчас является заместителем Данилова, есть выход на основателя «Bellingcat» Элиота Хиггинса.

«НКЦК с самого начала своего сотворения снабжал Bellingcat оперативной информацией, которая вошла в отчеты по Донбасу и по крушению малайзийского «Боинга». 29 апреля 2021 года глава СНБО Алексей Данилов встретился с партнерами НКЦК из Фонда гражданских исследований и развития экономики США (CRDF Global), которые работают в партнерстве с Госдепом США в рамках национального кластера по кибербезопаности. А 2 мая расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил украинским журналистам, чтобы не ждали полную версию расследования по ЧВК «Вагнер» в ближайшее время. Данилов ходит гордый», - пишет «Анонимус».

Однако полностью расслабляться Зеленскому и Ко еще рано, поскольку политическая ситуация может измениться. И в случае, если Запад сочтет действующую власть недостаточно исполнительной, он включит эту информационную удавку на полную катушку.

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