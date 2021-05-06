ОП демонстрирует рост поддержки Зеленского с помощью манипуляции социологией • 168 • Украина

Офис президента (ОП) искусственно завышает рейтинг Владимира Зеленского, пытаясь представить ситуацию так, что его поддержка среди граждан растет, несмотря на отсутствие каких-либо значимых достижений во внутренней и внешней политике. При этом существенно занижаются показатели оппозиционеров. Показателем тому является опубликованный недавно опрос Киевского международного института социологии (КМИС).



Согласно ему, президент Зеленский удерживает лидерство с показателем 31,4% опрошенных. В сравнении с опросом того же центра, проведенным в конце февраля, рейтинг вырос на целые 6% (тогда социологи давали 25,3%). Увеличились и показатели Петра Порошенко удерживающего второе место - 18,1% (рост 3,4%). Третье и четвертое место, по версии КМИС, делят Юлия Тимошенко (11,9%) и бывший председатель СБУ Игорь Смешко (10.4%). А вот сопредседателя «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко опустили фактически аж на пятое место - 9,6% (его рейтинг снизился на 5%). Показатели остальных политиков выглядят следующим образом: Владимир Гройсман -5,3%, Евгений Мураев -5%, Олег Ляшко -4%, Александр Вилкул - 1,2%, Кира Рудык - 0,1%.



Что касается партийных симпатий, то КМИС дает проходные показатели в Раду пяти политическим силам. На первом месте партия «Слуга народа» - 21,3% (существенных изменений не наблюдается). На втором - «Европейская солидарность» 17,7% (рост 2,7%). ОПЗЖ на третьем месте с показателем 12,2% (минус 6% в сравнении с февралем текущего года). Далее следуют «Батькивщина» - 10,2 % (снижение на 4%), «Сила и честь» - 7,6% (плюс 2,6%). Другие политсилы находятся за чертой 5-% барьера: «Радикальная партия» Ляшко - 4,1%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 3,9%, «Гражданская позиция» -3,7% «Партия Шария» -3,4%, «Оппозиционный блок» -3,3%, «УДАР» -2,8%, «Самопомощь» -2%, «Свобода» -1,8%, «Голос» -1,6%, «За Будущее» -1,4%.



Совершенно очевидно, что на Банковой плотно поработали с социологами, чтобы продемонстрировать нужные показатели Зеленского свыше 31%. Хотя они не имеют ничего общего с реальностью. Ведь все это происходило на фоне закрытия оппозиционных телеканалов, роста тарифов, проваленной вакцинации, открытия рынка земли для иностранцев, унижения власти из-за погрома националистов на Банковой, нагнетания военной истерии. Также не мог оставаться стабильным



Интересно отсутствие в списке кандидатов мэра Киева Виталия Кличко и спикера Дмитрия Разумкова. А вот таким непонятным персонажам как Смешко КМИС умудряются рисовать прекрасные политические перспективы, хотя его фактически мало кто знает. Но вот больше всего занизили показатели ОПЗЖ и Бойко. Если раньше прибегали к дроблению электората ОПЗЖ путем включения в опрос Виктора Медведчука, то теперь его частично «слили» под Мураева и Вилкула. Ведь нельзя же всерьез считать, что после отключения телеканалов Медведчука избиратель ОПЗЖ массово разочаровался в политсиле и пошел голосовать за действующую власть.



По мнению ТГ-канала «Легитимный», Зе-команда стремится вывести во второй тур Порошенко, пытаясь повторить замысле политтехнологов Виктора Януковича, которому в качестве спарринг-партнера готовили Олега Тягнибока.



«Петр Порошенко - лучший конкурент Зеленскому, потому что юго-восток его ненавидит больше, чем Владимира Александровича (такая себе схема, которую готовили функционеры Януковича при его власти, когда хотели вывести в его конкуренты националиста Тягнибока и заставить пойти массово голосовать юго-восток за Виктора Федоровича). Поэтому сейчас ОП уничтожает Порошенко информационно, но санкции и реальные уголовные дела никто не будет двигать», - пишет телеграм-канал «Легитимный».



По слухам, украинская социология давно превратилась из объективного способа замера общественного мнения в инструмент обслуживания власти и различных олигархических групп. Социологи умудряются продавать один и тот же опрос различным группам влияния, зарабатывая от 50 до 100 тыс. долларов. Этим объясняется высокие показатели политических аутсайдеров Гройсмана и Ляшко, связанных с олигархом Ринатом Ахметовым. Они, как и Смешко с его откровенно раздутыми показателями, рискуют повторить участь «Перемоги» Андрея Пальчевского, пролетевшего мимо Киевсовета на местных выборах 2020 г. Ведь проплаченной социологией не заменишь реальную поддержку граждан.

Офис президента (ОП) искусственно завышает рейтинг Владимира Зеленского, пытаясь представить ситуацию так, что его поддержка среди граждан растет, несмотря на отсутствие каких-либо значимых достижений во внутренней и внешней политике. При этом существенно занижаются показатели оппозиционеров. Показателем тому является опубликованный недавно опрос Киевского международного института социологии (КМИС).Согласно ему, президент Зеленский удерживает лидерство с показателем 31,4% опрошенных. В сравнении с опросом того же центра, проведенным в конце февраля, рейтинг вырос на целые 6% (тогда социологи давали 25,3%). Увеличились и показатели Петра Порошенко удерживающего второе место - 18,1% (рост 3,4%). Третье и четвертое место, по версии КМИС, делят Юлия Тимошенко (11,9%) и бывший председатель СБУ Игорь Смешко (10.4%). А вот сопредседателя «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко опустили фактически аж на пятое место - 9,6% (его рейтинг снизился на 5%). Показатели остальных политиков выглядят следующим образом: Владимир Гройсман -5,3%, Евгений Мураев -5%, Олег Ляшко -4%, Александр Вилкул - 1,2%, Кира Рудык - 0,1%.Что касается партийных симпатий, то КМИС дает проходные показатели в Раду пяти политическим силам. На первом месте партия «Слуга народа» - 21,3% (существенных изменений не наблюдается). На втором - «Европейская солидарность» 17,7% (рост 2,7%). ОПЗЖ на третьем месте с показателем 12,2% (минус 6% в сравнении с февралем текущего года). Далее следуют «Батькивщина» - 10,2 % (снижение на 4%), «Сила и честь» - 7,6% (плюс 2,6%). Другие политсилы находятся за чертой 5-% барьера: «Радикальная партия» Ляшко - 4,1%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 3,9%, «Гражданская позиция» -3,7% «Партия Шария» -3,4%, «Оппозиционный блок» -3,3%, «УДАР» -2,8%, «Самопомощь» -2%, «Свобода» -1,8%, «Голос» -1,6%, «За Будущее» -1,4%.Совершенно очевидно, что на Банковой плотно поработали с социологами, чтобы продемонстрировать нужные показатели Зеленского свыше 31%. Хотя они не имеют ничего общего с реальностью. Ведь все это происходило на фоне закрытия оппозиционных телеканалов, роста тарифов, проваленной вакцинации, открытия рынка земли для иностранцев, унижения власти из-за погрома националистов на Банковой, нагнетания военной истерии. Также не мог оставаться стабильнымИнтересно отсутствие в списке кандидатов мэра Киева Виталия Кличко и спикера Дмитрия Разумкова. А вот таким непонятным персонажам как Смешко КМИС умудряются рисовать прекрасные политические перспективы, хотя его фактически мало кто знает. Но вот больше всего занизили показатели ОПЗЖ и Бойко. Если раньше прибегали к дроблению электората ОПЗЖ путем включения в опрос Виктора Медведчука, то теперь его частично «слили» под Мураева и Вилкула. Ведь нельзя же всерьез считать, что после отключения телеканалов Медведчука избиратель ОПЗЖ массово разочаровался в политсиле и пошел голосовать за действующую власть.По мнению ТГ-канала «Легитимный», Зе-команда стремится вывести во второй тур Порошенко, пытаясь повторить замысле политтехнологов Виктора Януковича, которому в качестве спарринг-партнера готовили Олега Тягнибока.«Петр Порошенко - лучший конкурент Зеленскому, потому что юго-восток его ненавидит больше, чем Владимира Александровича (такая себе схема, которую готовили функционеры Януковича при его власти, когда хотели вывести в его конкуренты националиста Тягнибока и заставить пойти массово голосовать юго-восток за Виктора Федоровича). Поэтому сейчас ОП уничтожает Порошенко информационно, но санкции и реальные уголовные дела никто не будет двигать», - пишет телеграм-канал «Легитимный».По слухам, украинская социология давно превратилась из объективного способа замера общественного мнения в инструмент обслуживания власти и различных олигархических групп. Социологи умудряются продавать один и тот же опрос различным группам влияния, зарабатывая от 50 до 100 тыс. долларов. Этим объясняется высокие показатели политических аутсайдеров Гройсмана и Ляшко, связанных с олигархом Ринатом Ахметовым. Они, как и Смешко с его откровенно раздутыми показателями, рискуют повторить участь «Перемоги» Андрея Пальчевского, пролетевшего мимо Киевсовета на местных выборах 2020 г. Ведь проплаченной социологией не заменишь реальную поддержку граждан. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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