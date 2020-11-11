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ООО «Кроношпан Калуга» реализует крупный инвестиционный проект, который оценивается в 4,3 миллиарда рублей

11 ноября 2020, 17:31  •  103 • В России

Кроношпан Калуга

Инвестиционная политика — важный многофакторный процесс, который включён в процесс модернизации российской экономики и является одним из драйверов для перехода от углеродной (экспортно-сырьевой модели) к инновационной. Внедрение и своевременное корректирование инвестиционного процесса — приоритетная задача Министерства экономического развития РФ.

Переход к инновационной экономической модели требует в дополнение к уже сформировавшимся экономическим задачам трансформацию отраслевой инвестиционной структуры (например, сегментация отраслей на капиталоёмкие, трудоёмкие и наукоёмкие и выделение среди них приоритетных направлений и проектов). Важно также ориентироваться не только на привлечение иностранного капитала, но и развитие внутренних инвесторов, увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры.

В рамках реализации инвестиционной политики формируются особые экономические зоны и индустриальные парки. При этом размещение в них реализуется в 2 форматах: «гринфилд» и «браунфилд». В первом варианте инвестор получает уже готовый участок под строительные работы, во втором — предоставляется комплекс либо уже введённых в эксплуатацию зданий, либо отстроенных под нужды инвестора.

Один из крупных регионов, активно привлекающих инвестиции и реализующих оба вида размещения инвесторов, — Калужская область. Правительство региона сосредоточилось на формировании активной открытой внутренней и внешней инвестиционной политики, обеспечении условий для размещения на территории региона инновационных предприятий. Один из крупных промышленных инвесторов — предприятие «Кроношпан Калуга», которое реализует на территории региона уже второй крупный инвестиционный проект. По этому поводу состоялась встреча представителей правительства Калужской области, директора «Кроношпан Холдинг Ист Лимитед» Петера Кайндла и генерального директора ООО «Кроношпан Калуга» Ардашера Курбаншо. В течение рабочей встречи прошло обсуждение нового инвестпроекта, реализуемого в рамках реализации импортозамещения: новое предприятие ООО «Ультра Декор Рус» будет производить базовую бумагу для предприятия «Кроношпан», что позволит сократить закупки сырья за границей. Также, в планах руководства ООО «Кроношпан Калуга» экспорт 50% производимой продукции на иностранные рынки. Об этом сказал во время рабочей встречи Ардашер Курбаншо. Он отметил, что в планах — производство 40 тысяч тонн бумажной продукции в год на новой производственной площадке. Ожидается, что инвестиционный проект будет реализован в 2021 году.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что предприятию будет оказана поддержка для реализации инвестиционного проекта.

По информации пресс-службы правительства Калужской области

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