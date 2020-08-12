ООН введёт войска в Ливан? Эксперт озвучил тревожный прогноз

События в Ливане могут негативно отразиться на жизни всего Ближнего Востока. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил сирийский аналитик Сомар Абудиаб.

Ранее стало известно, что кабинет министров под руководством Хасана Диаба в полном составе ушёл в отставку. Решение принято на фоне масштабных акций протеста и беспорядков, которые организовали ливанцы, недовольные теми усилиями, что предприняли чиновники для ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Сам экс-премьер винит во всём повальную коррупцию.

Однако Абудиаб считает отставку ливанского правительства крайне неуместной в текущих условиях. В стране бушует экономический кризис, который только усугубился из-за пандемии. Не стоит забывать и о взрыве, который нанёс колоссальный урон бюджету.

Отставка команды Диаба, сформированной в январе 2020 года, может быть выгодна политическим силам, связанным с предыдущим кабмином. Именно они несут ответственность за то, что опасный груз был конфискован и брошен без присмотра в порту на несколько лет.

Сейчас работа исполнительной и законодательной власти полностью парализована, что только усугубит плачевное положение Ливана. Целью же маневра якобы является признание государства недееспособным и призыв к оказанию международной помощи, в рамках которой ООН введёт войска.

"Конечно, это ужесточит давление на тех, кто сопротивляется прозападным политическим силам", - поведал эксперт.

Ранее депутат ЗакСа Петербурга Андрей Анохин заявил, что в России инцидент, аналогичный взрыву в Ливане, повториться не может. Дело в том, что в Бейруте портовый терминал имел проблемы с износом инфраструктуры. При этом российские контролирующие службы более серьёзно относятся к своей работе.

"Однако подобные уроки дают возможность и нам более серьёзно подойти к вопросу безопасности на подобного рода объектах", - цитирует его слова РИА ФАН.