Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Главная / Политика

ООН введёт войска в Ливан? Эксперт озвучил тревожный прогноз

12 августа 2020, 10:35  •  93 • Политика
Сирийский эксперт Сомар Абудиаб озвучил тревожный прогноз ситуации в Ливане. Он не исключает, что в связи с беспомощностью местных чиновников и политиков ООН может принять решение о вводе войск в страну для поддержания порядка.
События в Ливане могут негативно отразиться на жизни всего Ближнего Востока. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил сирийский аналитик Сомар Абудиаб.
Ранее стало известно, что кабинет министров под руководством Хасана Диаба в полном составе ушёл в отставку. Решение принято на фоне масштабных акций протеста и беспорядков, которые организовали ливанцы, недовольные теми усилиями, что предприняли чиновники для ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Сам экс-премьер винит во всём повальную коррупцию.
Однако Абудиаб считает отставку ливанского правительства крайне неуместной в текущих условиях. В стране бушует экономический кризис, который только усугубился из-за пандемии. Не стоит забывать и о взрыве, который нанёс колоссальный урон бюджету.
Отставка команды Диаба, сформированной в январе 2020 года, может быть выгодна политическим силам, связанным с предыдущим кабмином. Именно они несут ответственность за то, что опасный груз был конфискован и брошен без присмотра в порту на несколько лет.
Сейчас работа исполнительной и законодательной власти полностью парализована, что только усугубит плачевное положение Ливана. Целью же маневра якобы является признание государства недееспособным и призыв к оказанию международной помощи, в рамках которой ООН введёт войска.
"Конечно, это ужесточит давление на тех, кто сопротивляется прозападным политическим силам", - поведал эксперт.
Ранее депутат ЗакСа Петербурга Андрей Анохин заявил, что в России инцидент, аналогичный взрыву в Ливане, повториться не может. Дело в том, что в Бейруте портовый терминал имел проблемы с износом инфраструктуры. При этом российские контролирующие службы более серьёзно относятся к своей работе.
"Однако подобные уроки дают возможность и нам более серьёзно подойти к вопросу безопасности на подобного рода объектах", - цитирует его слова РИА ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
12 августа 2020, 03:15
"А нас спросить не забыли?": Константинополь заявил права на русский народ
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"...
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русско...
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты&quo...
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белорус...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2020, 23:10
Корчинский: у России недостаточно мощная армия, чтобы победить Украину
08 августа 2020, 21:20
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
08 августа 2020, 21:20
Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."
10 августа 2020, 03:35
"Лукашенко готов бежать из Минска": В Белоруссии пытаются спровоцировать бунт
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
06 августа 2020, 21:40
Личную беседу Шойгу с Лукашенко описала жена Гордона: "Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.