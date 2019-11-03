Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Нежелательное сближение»: в Польше рассказали о «рисках» налаживания отношений ...
«Мы не отель»: Турция отказалась содержать боевиков из ЕС
«Неизвестный произвёл несколько выстрелов»: что известно об убийстве в Москве на...
Содержащийся в израильской тюрьме Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в Ро...
Главная / Украина

ООН: в Донбассе за период вооруженного противостояния погибли более 3 тыс. мирных жителей

03 ноября 2019, 14:39  •  91 • Украина

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Более трех тысяч мирных жителей Донбасса стали жертвами вооруженного конфликта с 2014 года. Об этом в воскресенье сообщили в Организации Объединенных Наций.

"Убиты более 3330 мирных граждан", - отмечается в микроблоге организации в Twitter.

Ранены, по данным ООН, около 9 тыс. человек, внутренними переселенцами оказались 1,3 млн мирных жителей региона.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке "антитеррористической операции", которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации. В результате бомбардировок и обстрелов в Донбассе были разрушены или повреждены более 50 тыс. зданий. Ущерб от боевых действий оценивается властями Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также международными организациями по-разному: от десятков до сотен миллиардов долларов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
02 ноября 2019, 17:39
Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
02 ноября 2019, 17:54
Молдаванам в русском языке отказано – его в инструкциях к лекарствам не будет
02 ноября 2019, 20:54
Страх за безвиз: как в Киеве отреагировали на заявление Макрона об украинских «подпольных сетях»
02 ноября 2019, 17:39
Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы
02 ноября 2019, 20:54
СНБО Украины утвердил бюджет на 2020 год в сфере обороны
02 ноября 2019, 20:54
МИД России призвал осуждать давление украинских властей на журналистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2019, 18:09
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
31 октября 2019, 17:09
"Бэрримор, что это за вой на украинских болотах": Анекдот дня после заявления Дании взорвал Сети
30 октября 2019, 02:09
"Жертвы процветающего идиотизма": Россию призвали упростить получение гражданства для украинцев. Теперь из-за Зеленского
01 ноября 2019, 12:39
"Сдал, ужасно смотреть": Внешний вид Зеленского выдал его личные проблемы
02 ноября 2019, 07:54
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
30 октября 2019, 21:39
Им сказали "идти на фиг": Сатановский о глобальной забастовке дипломатов Израиля
28 октября 2019, 20:54
Экологическая катастрофа в Литве угрожает всему региону
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.