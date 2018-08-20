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ООН сочла Киев виновным в гибели сотен украинских солдат в Иловайском котле

20 августа 2018, 18:24  •  52 • В мире
В докладе организации говорится, что Киев не выполнил требования стороны ополчения, что стало причиной большого числа жертв в боях под Иловайском.
Украинская сторона причастна к гибели сотен военнослужащих ВСУ под Иловайском. Такие выводы можно сделать из отчета ООН.
В докладе организации, где разбирается этот вооруженный конфликт, говорится, что бойцы Донбасса пообещали создать коридор для выхода военных ВСУ без оружия.
Однако это предложение не было принято украинским военным командованием.
После этого официальный Киев начал винить Россию в нарушении обещания дать украинским военнослужащим выход из окружения, хотя фактически украинская сторона сама не выполнила обещания.
В докладе указывается, что 29 августа украинские силы собрались у сел Агрономического и Многополья, а после выдвинулись с вооружением и боеприпасами. При этом бойцы ВСУ после Иловайского котла подтверждали, что им говорилось о возможном мирном коридоре.
«Украинские военнослужащие впоследствии утверждали, что командование заверило их в том, что они будут выходить по безопасному коридору, о чем существует соответствующая договоренность», - сказано в переводе отчета, однако, подчеркивают авторы доклада, в итоге предложение ДНР о коридоре командованием ВСУ принято не было.

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