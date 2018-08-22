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ООН "секретных директив" по Сирии у себя не нашла

22 августа 2018, 06:09  •  27 • Политика
ООН отрицает, что есть внутренняя директива, которая запрещает организации финансировать восстановительные работы в Сирии.
ООН отвергла обвинения российской стороны и заявила, что внутри организации не существует никаких секретных директив, которые запрещают восстанавливать разрушенную гражданской войной Сирию.
Такое заявление сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Накануне он пообещал проверить такую информацию. По слова Дюжаррик нет никаких секретных директив, которые даны каким-либо департаментом ООН в отношении Сирии.
При этом чиновник признал, что в отношении Сирии существует внутренняя политика, которая предписывает помогать, прежде всего, кто с точки зрения ООН больше всего нуждается. При этом необходимо руководствоваться принципами справедливости.
Напомним, что 20 августа министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил ООН в том, что организация запретила участвовать в восстановлении Сирии структурам до окончательного политического урегулирования.

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