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ООН проверит информацию о детских лагерях праворадикальных групп на Украине

14 ноября 2018, 18:09  •  103 • Украина
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине проверит информацию о существовании детских лагерей праворадикальных групп в стране.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равину Шамдасани.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации и будет предпринимать шаги для подтверждения (информации. — RT) в соответствии со своей методологией — интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека», — уточнила она.

В июле представители самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что учебное подразделение экстремистской группировки «Правый сектор»* набирает для обучения практическим военным навыкам детей из неблагополучных семей на территории Луганской области, подконтрольной Киеву.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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