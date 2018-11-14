ООН проверит информацию о детских лагерях праворадикальных групп на Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине проверит информацию о существовании детских лагерей праворадикальных групп в стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равину Шамдасани.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации и будет предпринимать шаги для подтверждения (информации. — RT) в соответствии со своей методологией — интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека», — уточнила она.

В июле представители самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что учебное подразделение экстремистской группировки «Правый сектор»* набирает для обучения практическим военным навыкам детей из неблагополучных семей на территории Луганской области, подконтрольной Киеву.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).