Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Россия защитит Крымский мост
«Штаты ведут дело к развалу соглашения»: Минобороны РФ обвинило США в нарушении ...
«Люди не боятся об этом говорить»: за пять лет в России число преступлений по ст...
Депутат - это призвание... пусть идут в бизнес?
Главная / Украина

ООН прогнозирует сокращение численности населения Украины

21 мая 2018, 11:24  •  119 • Украина
Организация объединённых наций (ООН) прогнозирует сокращение численности населения Украины, которое к 2050 году может достигнуть чуть более 36 млн жителей.
 
Reuters
 

Документ опубликован на сайте Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

По мнению экспертов, к 2020 году на Украине будут проживать порядка 43 млн человек.

В феврале Государственная служба статистики Украины сообщила, что население страны за 2017 год сократилось почти на 200 тыс. человек.

Ранее в ООН также спрогнозировали сокращение населения России к 2050 году до 132,7 млн человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

119
Источник
Похожие новости
21 мая 2018, 11:24
В Крыму заявили, что выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков завершат в 2019 году
20 мая 2018, 22:24
«Пиар-акция для Запада»: пойдёт ли Украина на расторжение подписанных в рамках СНГ договоров
20 мая 2018, 19:24
Председательство Польши в СБ ООН начинается с нападок на право вето

20 мая 2018, 15:54
Порошенко рассказал о своей миссии
20 мая 2018, 15:54
Порошенко заявил, что создание автокефальной украинской церкви ослабит влияние России
20 мая 2018, 14:09
Порошенко заявил, что Украина выйдет из некоторых договоров в рамках СНГ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 мая 2018, 05:39
Проблема мигрантов. Солдаты для России
17 мая 2018, 10:10
"Цусима 2.0" не за горами?
16 мая 2018, 22:24
Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу
18 мая 2018, 05:39
На близкую смерть Маккейна
19 мая 2018, 23:54
Украина готовит Донбассу «хорватский вариант»
16 мая 2018, 16:39
Скрипя зубами
19 мая 2018, 07:39
Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.