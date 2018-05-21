Организация объединённых наций (ООН) прогнозирует сокращение численности населения Украины, которое к 2050 году может достигнуть чуть более 36 млн жителей.

Документ опубликован на сайте Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

По мнению экспертов, к 2020 году на Украине будут проживать порядка 43 млн человек.

В феврале Государственная служба статистики Украины сообщила, что население страны за 2017 год сократилось почти на 200 тыс. человек.

Ранее в ООН также спрогнозировали сокращение населения России к 2050 году до 132,7 млн человек.