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ООН призвала Иран к прозрачному расследованию трагедии с Boeing

14 января 2020, 00:39  •  51 • Украина
ООН призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».
 
© Reuters
 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Стефана Дюжаррика, официального представителя Генсека ООН.

«Важно, чтобы власти (Ирана. — RT) обеспечили тщательное и прозрачное расследование того, что произошло в ходе этого трагического инцидента», — заявил Дюжаррик.

Он также отметил важность того, чтобы «расследование было проведено в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации с привлечением соответствующих государств, которых это коснулось».

Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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