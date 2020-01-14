ООН призвала Иран к прозрачному расследованию трагедии с Boeing

ООН призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Стефана Дюжаррика, официального представителя Генсека ООН.

«Важно, чтобы власти (Ирана. — RT) обеспечили тщательное и прозрачное расследование того, что произошло в ходе этого трагического инцидента», — заявил Дюжаррик.

Он также отметил важность того, чтобы «расследование было проведено в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации с привлечением соответствующих государств, которых это коснулось».

Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.