|
ООН призвала Иран к прозрачному расследованию трагедии с Boeing
14 января 2020, 00:39 • 51 • Украина
ООН призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».
© Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Стефана Дюжаррика, официального представителя Генсека ООН.
«Важно, чтобы власти (Ирана. — RT) обеспечили тщательное и прозрачное расследование того, что произошло в ходе этого трагического инцидента», — заявил Дюжаррик.
Он также отметил важность того, чтобы «расследование было проведено в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации с привлечением соответствующих государств, которых это коснулось».
Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана, в результате чего погибли 176 человек.
11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2020, 06:24
|
09 января 2020, 00:39
|
11 января 2020, 01:24
|
10 января 2020, 09:09
|
07 января 2020, 12:54
|
09 января 2020, 16:54
|
09 января 2020, 00:39