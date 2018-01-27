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ООН принимает правила России: Спецпосланник по Сирии едет на переговоры в Сочи

27 января 2018, 23:39  •  167 • Политика
Генсек ООН направил Де Мистуру на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, вопреки желаниям США, направил спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру в Сочи, где проходит Конгресс сирийского национального диалога. Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства иностранных дел России.
Напомним, что Конгресс в Сочи является альтернативой безуспешным попыткам США и ООН наладить мирные переговоры между официальным правительством Сирии и антиправительственными боевиками в Женеве. Пока что все женевские переговоры неизменно проваливались, не выполнив ни одной из поставленных перед ними задач.
Отправив своего спецпосланника по Сирии в Сочи, ООН де-факто признаёт эффективность Конгресса сирийского национального диалога. Об этом же говорят и недавние заявления самого де Мистуры. Он выразил надежду на то, что Конгресс в Сочи даст толчок мирным переговорам по Сирии.
В свою очередь МИД России приветствует решение генсека ООН отправить спецпосланника по Сирии на Конгресс в Сочи. Также в ведомстве подчеркнули важность заявлений де Мистуры по переговорам.
"В Москве отмечают важное заявление С. де Мистуры, сделанное по итогам венского раунда, и приветствуют решение Генсекретаря ООН А. Гутерреша направить своего спецпосланника по Сирии в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога", - говорится в сообщении ведомства.

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