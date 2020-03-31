ООН превратилась в организацию разъединённых наций: вынесет ли уроки из пандемии? • 68 • Аналитика

Разговоры о том, что Организация Объединенных Наций в своем нынешнем виде и статусе превратилась, скорее, в некое совершенно декоративное и даже где-то паразитическое образование, чем в действенный и хоть сколько-нибудь правомочный инструмент международной политики, не смолкают уже достаточно давно. Увы, действия ООН во время пандемии коронавируса только подтверждают их обоснованность.



Казалось бы, колоссальный мировой кризис мог бы стать для этой структуры шансом на «новое начало», перезапуск и, в определенной мере, возрождение. В конце концов, вот он реальный повод для того, чтобы объединить все страны под эгидой той же Всемирной организации здравоохранения для решения вполне конкретных и чрезвычайно насущных задач Однако, функционеры организации, судя по всему, умудрились провалить и этот экзамен.







ООН не сумела за последние десятилетия предотвратить или остановить ни единого военного конфликта, зачастую, потворствуя своим бездействием и молчанием организации агрессии против суверенных государств, ее членов и их фактическое уничтожение. Это, пусть и с большой натяжкой, можно «списать» на отсутствие у организации реальных рычагов для практического противодействия мировым державам в подобных ситуациях. Попробовали бы, к примеру, «голубые каски» встать на пути армии США в Ираке или остановить НАТО в той же Ливии... С другой стороны, в таком случае возникает вопрос – а зачем тогда нужна бессильная «контора», создававшаяся в соответствии с ее уставом как раз для «поддержания мира во всем мире»?



Но, бог с ней, с войной – сейчас ситуация в корне иная. Всем государствам мира противостоит один и тот же противник – невидимый, но смертоносный. Если человечество и вправду не отринуло еще идеи солидарности, взаимопомощи, «общих ценностей», то самое время, забыв любые противоречия и споры, направить усилия на борьбу с болезнью, убивающей людей вне зависимости от цвета кожи, гражданства и вероисповедания. Вот он – воистину звездный час для объединения всех наций, всех народов!



На деле же все, по большей части, происходит диаметрально противоположным образом: бывшие еще три месяца назад открытыми настежь границы наглухо захлопываются, каждая страна старается затвориться от всех остальных и по максимуму самоизолироваться, совершенно наплевав на то, что происходит даже у ближайших соседей. Более того – имеем уже массу примеров того, как представители одной страны не то, что не помогали страдающим от того же самого бедствия по другую сторону кордона, а лишали их медицинских предметов первой необходимости. История с защитными масками для Италии, «каким-то образом» оказавшимися в Чехии более, чем красноречива.



В то же самое время в мире продолжает действовать громадное количество санкций, ограничений, эмбарго, введенных с подачи ведущих геополитических игроков Запада и в нынешней ситуации превращающихся не просто в неудобство, а в смертоносную удавку на шее отчаянно борющихся с пандемией стран. Ярчайший пример – Иран, страна, где вирус продолжает свирепствовать. Однако, даже самые жестокие страдания его жителей ни у кого на Западе сочувствия, судя по всему, не вызывают.



26 марта Россия внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию, направленную на консолидацию усилий всего мирового сообщества в борьбе с пандемией. Ею, в частности, предусматривается организация под эгидой ВОЗ обмена наиболее актуальной информацией о наиболее действенных мерах по профилактике и лечению COVID-19, разработка и запуск реальных механизмов международной помощи наиболее пострадавших от последствий болезни регионам и странам. Предлагается также ряд других конкретных шагов по решению наиболее актуальной сейчас для всего человечества проблемы. Один из них – безотлагательный отказ от любых «торговых войн» и санкций, против кого бы они ни были направлены, прекращение порочной практики «дискриминации народов, государств и любых лиц в связи с пандемией».



Пока что все эти инициативы остаются гласом вопиющего в пустыне. Относительно них «идут консультации», в которых, как известно, можно заболтать и «утопить» любое благое начинание. Реальную помощь странам, которые испытывают наиболее мощные удары эпидемии, оказывают Китай и Россия – без всяких «международных механизмов», исключительно по решению собственных властей и своей инициативе. Что характерно, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже обращался к руководителям стран-членов «большой двадцатки» с аналогичными предложениями – как минимум касательно снятия санкций. Его призыв также был проигнорирован. Политические амбиции важнее...



Увы, роль ООН в разрешение небывалого нынешнего кризиса можно назвать, практически, нулевой. Когда-то эту структуру основали страны, победившие во Второй мировой войне. Возможно, у государств, чей вклад в укрощение пандемии коронавируса будет наиболее весомым, получится перезапустить организацию для действенной её работы, а не для галочки? Разговоры о том, что Организация Объединенных Наций в своем нынешнем виде и статусе превратилась, скорее, в некое совершенно декоративное и даже где-то паразитическое образование, чем в действенный и хоть сколько-нибудь правомочный инструмент международной политики, не смолкают уже достаточно давно. Увы, действия ООН во время пандемии коронавируса только подтверждают их обоснованность.Казалось бы, колоссальный мировой кризис мог бы стать для этой структуры шансом на «новое начало», перезапуск и, в определенной мере, возрождение. В конце концов, вот он реальный повод для того, чтобы объединить все страны под эгидой той же Всемирной организации здравоохранения для решения вполне конкретных и чрезвычайно насущных задач Однако, функционеры организации, судя по всему, умудрились провалить и этот экзамен.ООН не сумела за последние десятилетия предотвратить или остановить ни единого военного конфликта, зачастую, потворствуя своим бездействием и молчанием организации агрессии против суверенных государств, ее членов и их фактическое уничтожение. Это, пусть и с большой натяжкой, можно «списать» на отсутствие у организации реальных рычагов для практического противодействия мировым державам в подобных ситуациях. Попробовали бы, к примеру, «голубые каски» встать на пути армии США в Ираке или остановить НАТО в той же Ливии... С другой стороны, в таком случае возникает вопрос – а зачем тогда нужна бессильная «контора», создававшаяся в соответствии с ее уставом как раз для «поддержания мира во всем мире»?Но, бог с ней, с войной – сейчас ситуация в корне иная. Всем государствам мира противостоит один и тот же противник – невидимый, но смертоносный. Если человечество и вправду не отринуло еще идеи солидарности, взаимопомощи, «общих ценностей», то самое время, забыв любые противоречия и споры, направить усилия на борьбу с болезнью, убивающей людей вне зависимости от цвета кожи, гражданства и вероисповедания. Вот он – воистину звездный час для объединения всех наций, всех народов!На деле же все, по большей части, происходит диаметрально противоположным образом: бывшие еще три месяца назад открытыми настежь границы наглухо захлопываются, каждая страна старается затвориться от всех остальных и по максимуму самоизолироваться, совершенно наплевав на то, что происходит даже у ближайших соседей. Более того – имеем уже массу примеров того, как представители одной страны не то, что не помогали страдающим от того же самого бедствия по другую сторону кордона, а лишали их медицинских предметов первой необходимости. История с защитными масками для Италии, «каким-то образом» оказавшимися в Чехии более, чем красноречива.В то же самое время в мире продолжает действовать громадное количество санкций, ограничений, эмбарго, введенных с подачи ведущих геополитических игроков Запада и в нынешней ситуации превращающихся не просто в неудобство, а в смертоносную удавку на шее отчаянно борющихся с пандемией стран. Ярчайший пример – Иран, страна, где вирус продолжает свирепствовать. Однако, даже самые жестокие страдания его жителей ни у кого на Западе сочувствия, судя по всему, не вызывают.26 марта Россия внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию, направленную на консолидацию усилий всего мирового сообщества в борьбе с пандемией. Ею, в частности, предусматривается организация под эгидой ВОЗ обмена наиболее актуальной информацией о наиболее действенных мерах по профилактике и лечению COVID-19, разработка и запуск реальных механизмов международной помощи наиболее пострадавших от последствий болезни регионам и странам. Предлагается также ряд других конкретных шагов по решению наиболее актуальной сейчас для всего человечества проблемы. Один из них – безотлагательный отказ от любых «торговых войн» и санкций, против кого бы они ни были направлены, прекращение порочной практики «дискриминации народов, государств и любых лиц в связи с пандемией».Пока что все эти инициативы остаются гласом вопиющего в пустыне. Относительно них «идут консультации», в которых, как известно, можно заболтать и «утопить» любое благое начинание. Реальную помощь странам, которые испытывают наиболее мощные удары эпидемии, оказывают Китай и Россия – без всяких «международных механизмов», исключительно по решению собственных властей и своей инициативе. Что характерно, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже обращался к руководителям стран-членов «большой двадцатки» с аналогичными предложениями – как минимум касательно снятия санкций. Его призыв также был проигнорирован. Политические амбиции важнее...Увы, роль ООН в разрешение небывалого нынешнего кризиса можно назвать, практически, нулевой. Когда-то эту структуру основали страны, победившие во Второй мировой войне. Возможно, у государств, чей вклад в укрощение пандемии коронавируса будет наиболее весомым, получится перезапустить организацию для действенной её работы, а не для галочки? Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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