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ООН ответила на агрессию коалиции США в Сирии мягким предупреждением
09 февраля 2018, 23:54 • 107 • В мире
Заместитель представителя генсека организации Фархан Хак заявил, что стороны конфликта должны воздержаться от любых военных действий.
В Сирии конфликтующие стороны должны прекратить любые военные действия. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак. По его словам, необходимо воздерживаться от противостояния друг с другом.
Ранее официальный Дамаск направил в ООН требование призвать США распустить международную коалицию. Сирия объяснила это тем, что проамериканская коалиция ударила по правительственным войскам, в результате чего погибли около сотни человек. В МИД САР эту атаку назвали военным преступлением.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее также заявила, что военное присутствие США в Сирии является серьезным вызовом мирному процессу.
Отметим, что на данный момент борьбу с террористами в Сирии при помощи российских военных ведут правительственная армия и поддерживающие их вооруженные формирования ополченцев.
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