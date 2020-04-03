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ООН отказалась от российского варианта борьбы с пандемией

03 апреля 2020, 10:35  •  137 • Политика
Фото: XinHua/www.globallookpress.com
Небольшая группа стран помешала миру сообща противостоять COVID-19
Дать отпор пандемии будет сложнее из-за отказа Запада поддержать предложения России по борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в постпредстве РФ при ООН после голосования в Генассамблее ООН.
В документе, составленном Москвой в соавторстве с 28 государствами, предлагалось признать за Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) координирующую роль по борьбе с пандемией, оказывать международную помощь странам, особенно пострадавшим от коронавируса, отказаться от торговых войн и всех принятых в обход ООН санкций, ограничивающих доступ к продовольствию и медикаментам. Но Великобритания, ЕС, США, Грузия и Украина отказались поддержать эту резолюцию.
"Небольшая группа государств-апологетов санкционной политики (…) не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами", – констатировали российские дипломаты.
Они отметили, что было бы интересно узнать, чем мотивировались представители Запада, когда выступили против идеи консолидированной борьбы с пандемией. При этом от Грузии и Украины пояснений не ждут. "Их аргументы, как обычно, надменные и политизированные, ничего не дадут для понимания большинства государств-членов", – отметили в постпредстве.
Ранее ГА ООН приняла резолюцию, в которой призывалось к "глобальной солидарности стран в борьбе с пандемией", напоминает РИА ФАН. Однако в том документе не была отражена позиция генсекретаря ООН, который указывал на необходимость отменить все санкции и прекратить боевые действия на время борьбы с вирусом.
Распространение коронавируса COVID-19 началось в конце 2019 г. в Китае. К настоящему времени в мире заболели более миллиона человек, свыше 53 тысяч заразившихся умерли, передает телеканал "360". В России к утру 3 апреля известно о 3548 случаях инфицирования коронавирусом. Спасти не удалось 31 пациента.

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