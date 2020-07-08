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ООН обвинила Россию в причастности к военным преступлениям в Сирии
08 июля 2020, 00:00 • 13 • Политика
Организация насчитала свыше десятков ударов "со всех сторон" по мирным объектам
Армия САР при поддержке Вооруженных сил России регулярно наносила удары по мирным объектам в Идлибе, что можно приравнять к военным преступлениям. Об этом говорится в отчете международной комиссии ООН по расследованию боевых событий в Сирии в ноябре 2019 – июне 2020 года.
Согласно 27-страничному докладу, опубликованному 7 июля, почти миллион человек вынуждены были покинуть свои дома в Идлибе из-за ударов по детским садам, школам и рынкам.
Отмечается, что всего комиссия насчитала 52 нападения "со всех сторон", которые всех сторон, которые привели к жертвам среди мирного населения или нанесению ущерба гражданской инфраструктуре. К ним относятся 17 атак, затронувших больницы и медучреждения; 14 нападений на школы; 9 рынков подверглись ударам; а также 12 других нападений на дома.
"Резко усилив свою военную кампанию по возвращению Идлиба и части западного Алеппо, сирийские правительственные войска совместно с Воздушно-космическими силами России нанесли воздушные и наземные удары, которые уничтожили гражданскую инфраструктуру, обезлюдели города и деревни и унесли жизни сотен сирийских женщин, мужчин и детей", – утверждается в отчете.
Из документа следует, что в ряде случаев применялись кассетные боеприпасы, что "равносильно военным преступлениям, связанным с совершением неизбирательных атак, и преднамеренным нападениям на охраняемые объекты".
Уделили в отчете внимание и террористической организации, боевики которой задерживали, пытали и казнили гражданских лиц, а также грабили дома. Кроме того, бандиты без разбора обстреливали густонаселенные гражданские районы, распространяя террор среди гражданских лиц, говорится в докладе.
Комиссия настоятельно призвала все стороны конфликта в Сирии прекратить нападения на мирное население и гражданские объекты, а также обратилась к государствам-членам ООН добиваться привлечения к ответственности за преступления, изложенные в данном отчете.
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