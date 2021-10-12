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Организация вела свою игру на территории Республики

В Белоруссии обнародовали весьма любопытные данные о деятельности ООН во время захлестнувших Республику беспорядков 2020 года. Выяснилось, что офис организации в Белоруссии активно помогал местным оппозиционерам.

Такой информацией поделились в представительстве белорусского государства при отделении ООН в Женеве. По имеющимся в распоряжении экспертов сведениям, офис Организации Объединенных Наций, расположенный в Белоруссии, активно тратил денежные средства на оплату юристов, которые отстаивали интересы 23 местных провокаторов. Разумеется, никаких законных оснований на подобную деятельность у ведомства не было.

Ранее руководитель главного белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей уже намекал, что представители ООН вели грязную игру на территории его родного государства. Тогда он обмолвился, что ведомство использовало деньги, которые предназначались людям с инвалидностью, а также жертвам домашних тиранов, на поддержку протестующих. Однако глава республиканского МИД в тот раз решил воздержаться от подробностей.

Теперь стало известно, что несколько сотрудников офиса ООН в белорусском государстве при поддержке чиновников из материнской организации сознательно пошли на нарушение закона. Они оказывали юридическую помощь людям, участвовавшим в акциях, цель которых заключалась в "свержении действующей власти".

К слову, недавно в Германии рассмотрели "преступления" белорусского лидера Александра Лукашенко. В Нюрнберге выступили противники "режима" Батьки.