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ООН не получила 97% средств на оказание гуманитарной помощи украинцам в 2018 году

21 апреля 2018, 08:09  •  63 • Украина

ООН, 21 апреля. /ТАСС/. Ситуация на востоке Украине остается крайне тяжелой, и в срочной помощи нуждаются 3,4 млн жителей страны, в то время как ООН испытывает острейшую нехватку средств на проведение гуманитарных операций. Об этом заявил в пятницу координатор гуманитарной помощи ООН на Украине Нил Уокер, выступивший в Нью-Йорке с докладом перед странами - членам всемирной организации и представителями международных организаций. Выдержки из его речи распространило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) всемирной организации.

Уокер подчеркнул, что ООН ставит своей целью оказать помощь всем, кого затронул конфликт на Украине. В декабре 2017 года агентства всемирной организации и их партнеры представили план гуманитарного реагирования на кризис в 2017 году, на реализацию которого необходимо $187 млн. Он предполагает оказание содействия 2,3 млн украинцам, находящимся в наиболее сложном положении.

"Сегодня я призываю государства - члены проявить солидарность с пострадавшими от конфликта жителями Украины и срочно ликвидировать дефицит [средств], составляющий 97%. Я продолжаю призывать стороны конфликта принять все необходимые меры для уважения международного гуманитарного права", - сказал представитель ООН.

Докладывая о происходящем на Украине, Нил Уокер подробно остановился на ситуации с водоснабжением. Он обратил внимание на приостановку в результаты обстрелов работы Донецкой фильтровальной станции, которая обслуживает более 345 тыс. потребителей в регионе. По словам Уокера, только за прошедший год произошли свыше 130 инцидентов, которые повлияли на работу "критически важной водной инфраструктуры".

Говоря о ситуации на линии соприкосновения, координатор гуманитарной помощи ООН сообщил, что каждый месяц ее пересекают более одного миллиона человек, чтобы получить доступ "к базовым гуманитарным и социальным услугам". Всего, по данным ООН, за четыре года конфликта погибли 2,5 тысячи человек, и свыше 9 тыс. получили ранения. Особую тревогу у ООН вызывает огромное количество мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил Уокер. По его словам, за весь прошлый год они стали причиной гибели и ранений 235 человек.

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