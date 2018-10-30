ООН: Молдавия может потерять половину населения

Молдавия переживает демографический кризис – по прогнозам ООН к 2050 году страна потеряет 51% населения. Сегодня в Республике Молдова проживает чуть более четырёх миллионов человек (4 060 277 – на 1 января 2018 года), но это по официальным данным. Однако специалисты в один голос утверждают, что цифра эта изначально была завышена. А значит, и прогноз экспертов ООН слишком оптимистичен, в реальности всё будет намного хуже.

«Ожидаемая продолжительность жизни в Молдове на 10-13 лет меньше, чем в странах Евросоюза: у мужчин — 64,9 лет (в ЕС — 78,1), у женщин — 73,7 лет (в ЕС — 83,6). По статистике, в Молдове у молодого человека, достигшего 20-летнего возраста, шанс умереть до 65 лет составляет 40%. Смертность мужчин в возрасте от 30 до 49 лет постоянно растёт: из 40 тыс. умирающих в год около 10 тыс. — это люди, не достигшие пожилого возраста», - рассказывает доктор социологии, глава Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

Смертность растёт, а рождаемость падает с каждым годом. Согласно недавно опубликованному отчёту ООН, в 2017 году в Молдове родилось на 4500 детей меньше, чем в 2016-м. А по данным Национального бюро статистики, за последний год более чем в 50 населённых пунктах страны не родилось ни одного ребёнка.

По мнению доктора социологии, это связано с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста. Кроме того, всё чаще стали откладывать создание семьи и рождение ребёнка – «до лучших времён». Однако когда наступят эти «лучшие времена», никто сказать не может.

«В Молдове несколько поколений живут «в ожидании». В результате в среднем на одну женщину приходится 1,6 ребенка. Это меньше, чем нужно для воспроизводства населения», — отметила социолог.

Но самая главная причина демографического кризиса – это трудовая миграция, которая началась ещё лет пятнадцать назад. Так, например, в 2008 году страну покинуло рекордные 47 тысяч жителей – для маленькой Молдавии это слишком много. В 2015 году из страны уехало навсегда 23 тысячи молдаван. Впрочем, цифры эти получены из статистических отчётов России, Германии, Италии и других стран, в самой Молдавии точно не знают, сколько её граждан уехало и куда.

В последние годы появился ещё один тревожный симптом – стали уезжать пенсионеры и несовершеннолетние. Это значит, что уехавшие забирают свои семьи и уже никогда не вернутся на родину.

Согласно данным переписи населения, которая проводилась в 2014 году, более половины (56,2%) мигрантов работают в России, туда едут преимущественно мужчины. 19,4% молдаван работают в Италии, в основном – женщины.

Уезжает самая активная и трудоспособная часть населения – граждане в возрасте 25-45 лет, которых заменить будет некем.

«У консульств Румынии, Болгарии и России едва ли не ежедневно толпятся сотни наших соотечественников – они встают в очередь на получение иностранных документов. В один прекрасный для них день (а для них он действительно прекрасный) им объявляют, что они стали иностранными гражданами. Они присягают, слушают гимн и их поздравляют. Все эти толпы, которые пять минут назад под нос бормотали клятву на верность чужому государству, - всё это уже «списанные» люди. Списанные для Молдовы, ведь лучшее, что они в будущем сделают для своей страны, - это денежные переводы.

Сейчас страшно – везде, потому что-то где-то пусто (поездите по молдавским селам), а где-то – толпы; толпы тех, кто уже совсем скоро едет из страны. Навсегда», - пишет молдавский журналист Дмитрий Кобзарь в своём блоге на сайте «КП в Молдове».

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что в демографической проблеме виноваты власти страны, которые совершили множество ошибок, создав народу социально-экономические проблемы, от которых и бегут. «Если все остальные проблемы могут быть решены за несколько лет, то демографическая проблема требует большего времени. Исход населения происходит за счёт молодёжи, это «утечка мозгов» и рабочей силы. Спасение молдавского народа должно быть целью не только властей Молдовы, но и научных кругов. Целями гражданского общества также должны быть восстановление демографии и прекращение миграции», - отметил Игорь Додон.

Решить же демографическую проблему возможно лишь обеспечив гражданам страны достойную жизнь. Несмотря на денежные переводы из-за границы, которые подпитывают молдавскую экономику, масштабы миграции несут для страны множество негативных последствий.

Пока политики и учёные собираются пересматривать экономическую политику, одни молдаване в поисках лучшей доли продолжают паковать чемоданы, другие живут в ожидании денежных переводов. По данным Нацбанка, за неполный 2018 год трудовые мигранты перевели своим семьям в Молдавию почти миллиард долларов (это 15% ВВП), что на 9% больше, чем в прошлом году. Только в сентябре в страну пришло 97 миллионов долларов. Больше всего денег присылают из России – 25% всех переводов. На втором месте – Израиль, на третьем – Италия.

Остаётся только добавить, что вместе с ростом денежных поступлений из-за рубежа, в Кишинёве растёт число бездомных детей – в этом году их уже около сотни, в прошлом было всего сорок. Беспризорные дети есть в любой стране, но в Кишинёве большинство детей оказались на улице, потому что их родители уехали работать за границу.