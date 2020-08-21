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ООН косвенно признала Крым частью России

21 августа 2020, 09:05  •  37 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В документах организации неожиданно выросло число жителей РФ
ООН обнародовала данные о том, сколько человек живет в России, и неожиданно выяснилось, что в 2020-м в нашей стране оказалось на два миллиона человек больше, чем в прошлом году. Такие изменения, по словам завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елены Егоровой, говорят о том, что организация начала учитывать крымчан.
По данным Ростата, в России в 2019-м проживали 146,8 миллиона человек, а ООН заявляла о 143,9 миллиона. В этом же году статистика несколько иная. По российским подсчетам, в стране стало на 200 тысяч жителей страны меньше, а по информации Организации Объединенных наций, почти столько же – 145,9 миллиона. На это обратило внимание РИА "Новости".
Егорова полагает, что резкое изменение цифр в материалах указывает на то, что раньше ООН не принимала в расчет жителей Крыма. А количество россиян в 2020-м различается в данных ООН и Ростата из-за погрешностей.
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил тому же агентству, что в отчете организации нет ничего удивительного. Он отметил, что мир постепенно начнет признавать Крым частью России.
Крым воссоединился с Россией в 2014-м после госпереворота на Украине. Киев и Запад до сих пор не могут смириться с выбором жителей полуострова.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что США могут потребовать репараций за Крым.

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