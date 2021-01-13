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ООН и ВОЗ обсуждают предложение Путина по вакцине: "Это изучается"
13 января 2021, 08:10 • 100 • Политика
ООН обсуждает с ВОЗ предложение президента России по вакцине от COVID-19 для сотрудников международной организации.
ООН обсуждает с ВОЗ предложение президента России Владимира Путина бесплатно провакцинировать сотрудников организации от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Предложение о вакцинации сотрудников ООН прозвучало ещё в сентябре 2020 года во время презентации российской вакцины в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Мероприятие прошло в онлайн-формате из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
- заявил Стефан Дюжаррик.
Он добавил, что пока сотрудники ООН проходят вакцинацию от COVID-19 в том же порядке, что и жители Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира организации. Также было отмечено, что в ООН опираются на инструкции местных медицинских властей в вопросе получения доступа к вакцинам.
Напомним, что Россия первой из стран создала и испытала вакцину от COVID-19. При этом Москва готова поделиться препаратом со всеми нуждающимися при условии, что они сами организуют у себя производство вакцины.
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