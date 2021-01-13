ООН и ВОЗ обсуждают предложение Путина по вакцине: "Это изучается"

ООН обсуждает с ВОЗ предложение президента России Владимира Путина бесплатно провакцинировать сотрудников организации от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Предложение о вакцинации сотрудников ООН прозвучало ещё в сентябре 2020 года во время презентации российской вакцины в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Мероприятие прошло в онлайн-формате из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Это изучается, и мы также находимся в дискуссиях с ВОЗ по этому вопросу,

- заявил Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что пока сотрудники ООН проходят вакцинацию от COVID-19 в том же порядке, что и жители Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира организации. Также было отмечено, что в ООН опираются на инструкции местных медицинских властей в вопросе получения доступа к вакцинам.

Напомним, что Россия первой из стран создала и испытала вакцину от COVID-19. При этом Москва готова поделиться препаратом со всеми нуждающимися при условии, что они сами организуют у себя производство вакцины.