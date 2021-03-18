ООН и Крым

Шоу вместо заседания Совета Безопасности

12 марта состоялась очередная провокация против России по ситуации в Крыму, и на этот раз местом провокации стало заседание Совета Безопасности ООН в формате так называемой формулы Арриа.

Формула была предложена венесуэльским представителем для обсуждения сложных вопросов в неформальном режиме. Заседания по такой формуле могут проходить под председательством любого члена или даже нечлена Совбеза, в них могут участвовать не все члены Совета, могут принимать участие и другие официальные и неофициальные лица… Такие заседания не завершаются принятием решений, но могут иметь значение для подготовки решений. Могут – если целью заседаний является нахождение искомых решений. А могут и разжигать конфликты, если замысел их организаторов состоит в другом. Так и случилось 12 марта.

Официальными спонсорами заседания были США, Британия, Франция, Ирландия, Норвегия и Эстония. К ним присоединились Украина, Грузия, Греция, Турция и Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, а также Коста-Рика и Гондурас. Несмотря на то, что председателем Совета в марте являются США, председательствовала на заседании Эстония. Она выступила в качестве представителя Евросоюза, заявившего общую позицию. Основной доклад представила помощник генсека ООН по правам человека Илзе Кехрис. Участвовали в заседании и разношерстные международные правозащитные организации.

Российская Федерация в заседании участия не принимала. Организаторам заседания 12 марта было нужно не обсуждение нерешённых вопросов с целью нахождения решения, а пропагандистское шоу. Дата была выбрана для того, чтобы отмечать в этот день «аннексию Россией Крыма». Помощник генсека ООН по правам человека, ни разу не побывав в Крыму, рассказывала на заседании сказки о пытках и исчезновениях людей в условиях «российской оккупации». Она «не заметила», что русский Крым восстал против всеобщей украинизации, против поощрения неонацизма, против нарушения языковых прав русского и русскоязычного большинства… «Не заметила», потому что Киев, по выражению официального представителя МИД РФ, проводит эту свою политику «под прикрытием… западных кураторов» – тех, кого помощник генсека и представляет.

Попытки использовать ООН в целях осуждения России за «аннексию» Крыма следует оценивать более внимательно.

С одной стороны, удаётся протаскивать «осуждающие» резолюции, хотя самих «осуждающих» всё меньше. Так, в ноябре прошлого года Третий комитет ГА ООН принял очередную резолюцию о «ситуации с правами человека в Крыму». Спонсорами резолюции выступили всё те же. В тексте резолюции содержится старый набор пропагандистских фраз вроде того, что российские органы в Крыму должны именоваться «оккупационными властями», или выражения обеспокоенности тем, что «уровень соблюдения прав человека в Крыму после его временной оккупации Россией значительно снизился».

С другой стороны, если посмотреть на число голосов, которыми данная резолюция была принята, то мы увидим, что за проголосовали 63 делегации, против – 22, но вместе с 85 воздержавшимися число тех, кто не голосовал за резолюцию, намного больше числа тех, кто за неё голосовал. Всего голосовали 170 государств при 193 членах ООН, то есть 23 государства в голосовании не участвовали. А ведь отказ голосовать – это и отказ поддержать тот или иной проект!

Похожая картина сложилась при голосовании резолюции ГА ООН «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, а также районов Черного и Азовского морей». За эту резолюции проголосовали ещё меньше государств – 63 (при 17 против, 62 воздержавшихся и ещё большем числе не голосовавших вообще).

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Заседание 12 марта, превратившееся в шоу, очевидным образом провалилось. Отсутствие на заседании девяти из пятнадцати (!) членов СБ ООН говорит о том, что эта сходка вообще не была заседанием Совета Безопасности! Был очередной междусобойчик, вызывающий всё меньше интереса.