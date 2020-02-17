ООН: гарант мира во всём мире или собрание болтунов • 110 • Аналитика

Нынешний год, помимо прочих, славных и значимых для нашей страны юбилеев, является еще и 75-летием основания Организации Объединенных Наций. Увы, как ни прискорбно это признавать, но эта всемирная структура, изначально задуманная в качестве хранителя мирного неба для всего человечества, за долгие годы существования превратилась в гибрид клуба для пустопорожних дискуссий и, что гораздо хуже, еще один инструмент, служащий удовлетворению политических амбиций Соединенных Штатов. Как так вышло?



Прежде всего стоит признать: некая червоточина была заложена в самой основе ООН еще до момента подписания ее устава. Идея, возникшая (есть все основания так полагать) во время встречи «большой тройки» в Ялте, основывалась на том, что страны – победительницы нацизма и японского милитаризма и далее будут, несмотря на различия в идеологии и общественном строе, рука об руку работать над предотвращением новых войн. Увы, раскол стана победителей и их союзников на капиталистический и социалистический лагерь, последовавшие за этим «холодная война», противостояние НАТО и Организации Варшавского договора свели на нет все прекраснодушные стремления. ООН вместо органа для сотрудничества единомышленников превратилась в арену противоборства и сведения геополитических счетов. Мы этого не начинали, но и предотвратить не могли.







Можно сколько угодно говорить о титанических усилиях, положенных этой организацией за отпущенные ей три четверти века на борьбу с голодом, болезнями или нищетой, но факт остается фактом. С наиглавнейшей своей задачей, предотвращением и прекращением войн, справляться ООН оказалась неспособна. Это стало абсолютно ясно уже вскоре после ее основания. Страдания народов Кореи и Вьетнама, терзаемых американскими оккупантами, прекратили не «голубые каски» или грозные резолюции Совета безопасности, на которые в Вашингтоне уже тогда чихать хотели, а вмешательство Советского Союза и китайских товарищей, изрядно наподдавших под зад зарвавшимся янки. Не удалось миротворческому контингенту ООН предотвратить и войны между Индией и Пакистаном в 60-е – 70-е годы прошлого века.



Ну а дальше пошло-поехало... Стоило рухнуть СССР и соцлагерю, как Соединенные Штаты и их союзники по НАТО принялись перекраивать мир по собственному разумению и без оглядки на кого-либо вообще. По сути дела, ООН стоило самораспуститься после бомбардировок Югославии в 1999 году, сполна показавших ее «значимость» и «влияние» в мире. Ирак, Ливия, Сирия... Организация Объединенных Наций во всех случаях либо покорно поддакивает агрессорам и захватчикам, на чьей территории, кстати, находится ее штаб-квартира, либо смиренно молчит в тряпочку. То же самое касается и гражданской войны, уже шестой год идущей на Донбассе. Впрочем, что там противостояние США? «Голубые каски» потерпели ряд позорнейших фиаско, даже пытаясь предотвратить межплеменные столкновения в Африке. Ни хуту не спасли, ни тутси, ни в Анголе не справились.



Огромной проблемой, ко всему прочему, является сегодня также полное несоответствие структуры ООН и ее основных органов реальной картине до неузнаваемости изменившегося за 75 лет мира. Нескончаемые дискуссии по поводу расширения числа постоянных членов Совета безопасности, имеющих право вето, и этого права как такового, — лишь вершина айсберга. На самом деле все гораздо сложнее и запутаннее. В принципе, новых противоречий, проблем и реалий за это время накопилось столько, что стало ясно: человечество нуждается в какой-то другой организации.



Ситуации, в которых ООН выступает в роли некоего мирового правительства, или, на худой конец, коллективного разума Земли, столь же милосердного, сколь и мудрого, являются исключительно сюжетами фантастических фильмов, да и то все реже. Резолюции, имеющие исключительно рекомендательный характер, пустая и бесконечная говорильня по любому поводу, зачастую как раз в те мгновения, когда где-то тысячами гибнут нуждающиеся в спасении люди, – все это нисколько не прибавило ООН ни авторитета, ни уважения. Да еще и становящийся в последние годы все более явным «прогиб» под интересы США…



Можно не сомневаться: в честь 75-летия ООН будет сказано и написано немало высоких слов и фраз. Однако реальность свидетельствует, что востребована либо коренная реформа организации, либо замена ее на нечто иное. Миру нужен союз, способный изменить его к лучшему, а не дорогостоящее собрание болтунов. Нынешний год, помимо прочих, славных и значимых для нашей страны юбилеев, является еще и 75-летием основания Организации Объединенных Наций. Увы, как ни прискорбно это признавать, но эта всемирная структура, изначально задуманная в качестве хранителя мирного неба для всего человечества, за долгие годы существования превратилась в гибрид клуба для пустопорожних дискуссий и, что гораздо хуже, еще один инструмент, служащий удовлетворению политических амбиций Соединенных Штатов. Как так вышло?Прежде всего стоит признать: некая червоточина была заложена в самой основе ООН еще до момента подписания ее устава. Идея, возникшая (есть все основания так полагать) во время встречи «большой тройки» в Ялте, основывалась на том, что страны – победительницы нацизма и японского милитаризма и далее будут, несмотря на различия в идеологии и общественном строе, рука об руку работать над предотвращением новых войн. Увы, раскол стана победителей и их союзников на капиталистический и социалистический лагерь, последовавшие за этим «холодная война», противостояние НАТО и Организации Варшавского договора свели на нет все прекраснодушные стремления. ООН вместо органа для сотрудничества единомышленников превратилась в арену противоборства и сведения геополитических счетов. Мы этого не начинали, но и предотвратить не могли.Можно сколько угодно говорить о титанических усилиях, положенных этой организацией за отпущенные ей три четверти века на борьбу с голодом, болезнями или нищетой, но факт остается фактом. С наиглавнейшей своей задачей, предотвращением и прекращением войн, справляться ООН оказалась неспособна. Это стало абсолютно ясно уже вскоре после ее основания. Страдания народов Кореи и Вьетнама, терзаемых американскими оккупантами, прекратили не «голубые каски» или грозные резолюции Совета безопасности, на которые в Вашингтоне уже тогда чихать хотели, а вмешательство Советского Союза и китайских товарищей, изрядно наподдавших под зад зарвавшимся янки. Не удалось миротворческому контингенту ООН предотвратить и войны между Индией и Пакистаном в 60-е – 70-е годы прошлого века.Ну а дальше пошло-поехало... Стоило рухнуть СССР и соцлагерю, как Соединенные Штаты и их союзники по НАТО принялись перекраивать мир по собственному разумению и без оглядки на кого-либо вообще. По сути дела, ООН стоило самораспуститься после бомбардировок Югославии в 1999 году, сполна показавших ее «значимость» и «влияние» в мире. Ирак, Ливия, Сирия... Организация Объединенных Наций во всех случаях либо покорно поддакивает агрессорам и захватчикам, на чьей территории, кстати, находится ее штаб-квартира, либо смиренно молчит в тряпочку. То же самое касается и гражданской войны, уже шестой год идущей на Донбассе. Впрочем, что там противостояние США? «Голубые каски» потерпели ряд позорнейших фиаско, даже пытаясь предотвратить межплеменные столкновения в Африке. Ни хуту не спасли, ни тутси, ни в Анголе не справились.Огромной проблемой, ко всему прочему, является сегодня также полное несоответствие структуры ООН и ее основных органов реальной картине до неузнаваемости изменившегося за 75 лет мира. Нескончаемые дискуссии по поводу расширения числа постоянных членов Совета безопасности, имеющих право вето, и этого права как такового, — лишь вершина айсберга. На самом деле все гораздо сложнее и запутаннее. В принципе, новых противоречий, проблем и реалий за это время накопилось столько, что стало ясно: человечество нуждается в какой-то другой организации.Ситуации, в которых ООН выступает в роли некоего мирового правительства, или, на худой конец, коллективного разума Земли, столь же милосердного, сколь и мудрого, являются исключительно сюжетами фантастических фильмов, да и то все реже. Резолюции, имеющие исключительно рекомендательный характер, пустая и бесконечная говорильня по любому поводу, зачастую как раз в те мгновения, когда где-то тысячами гибнут нуждающиеся в спасении люди, – все это нисколько не прибавило ООН ни авторитета, ни уважения. Да еще и становящийся в последние годы все более явным «прогиб» под интересы США…Можно не сомневаться: в честь 75-летия ООН будет сказано и написано немало высоких слов и фраз. Однако реальность свидетельствует, что востребована либо коренная реформа организации, либо замена ее на нечто иное. Миру нужен союз, способный изменить его к лучшему, а не дорогостоящее собрание болтунов. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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