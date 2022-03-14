ООН бьёт тревогу: Ядерная война стала возможной

ООН бьёт тревогу на фоне эскалации ситуации на Украине и призывов ввести над страной бесполётную зону. Ядерная война вновь стала возможной, уверен генсек организации Антониу Гутерриш.

По его словам, после Карибского кризиса, когда мир был на волосок от ядерного конфликта, человечество успокоилось и убедило себя в том, что опасность миновала. Однако сегодня ядерная угроза вновь становится актуальной, считает Гутерриш. Он призвал всех, кто выступает за введение бесполётной зоны над Украиной, помнить об этом.

Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена,

- отметил генсек ООН, выступая перед журналистами.

Он также заявил о выделении из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации 40 млн долларов на доставку медикаментов, еды и воды жителям Украины.

Кроме того, Гутерриш коротко прокомментировал сегодняшний ракетный обстрел Донецка, устроенный ВСУ. Генеральный секретарь ООН ограничился лишь фразой о том, что данное происшествие, которое унесло множество жизней мирных людей, вызывает у него сожаление.