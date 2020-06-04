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Онлайн-совещание правительства прервалось на стриптиз: Отличилась 66-летняя сенатор

04 июня 2020, 21:55  •  68 • Политика
В Мексике онлайн-совещание правительства неожиданно прервалось на стриптиз. Отличилась 66-летняя сенатор, которая решила переодеться, но забыла отключить свою камеру. Осознание случившегося к ней пришло лишь после того, как коллеги написали ей в "личку".
Прямо в ходе онлайн-совещания правительства Мексики произошёл случайный стриптиз. Забыв о камере, обнажилась 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена.
Члены кабмина общались через сервис Zoom. Внезапно Камарена продемонстрировала всем участникам беседы обнажённую грудь.
Позже женщина объяснила в Twitter, что ей просто нужно было переодеться, однако она забыла отключить камеру. Осознание к ней пришло лишь после сообщений коллег.
На онлайн-совещании присутствовали также журналисты, из-за них инцидент и приобрёл огласку.
Сама сенатор принесла извинения за случившееся, признав, что невольно нарушила нормы приличия. При этом она отметила, что не испытывает чувства стыда.
Я не стыжусь, что случайно показала часть своей интимной составляющей. Я 66-летняя женщина, вскормившая грудью четырёх детей, - подчеркнула Камарена.

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