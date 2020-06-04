Онлайн-совещание правительства прервалось на стриптиз: Отличилась 66-летняя сенатор

Прямо в ходе онлайн-совещания правительства Мексики произошёл случайный стриптиз. Забыв о камере, обнажилась 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена.

Члены кабмина общались через сервис Zoom. Внезапно Камарена продемонстрировала всем участникам беседы обнажённую грудь.

Позже женщина объяснила в Twitter, что ей просто нужно было переодеться, однако она забыла отключить камеру. Осознание к ней пришло лишь после сообщений коллег.

На онлайн-совещании присутствовали также журналисты, из-за них инцидент и приобрёл огласку.

Сама сенатор принесла извинения за случившееся, признав, что невольно нарушила нормы приличия. При этом она отметила, что не испытывает чувства стыда.