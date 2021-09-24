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Онлайн-голосование в Москве прошло в полном соответствии с законом - МГИК
24 сентября 2021, 14:45 • 35 • Политика
В Мосгоризбиркоме отчитались о прошедших выборах
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве прошло в полном соответствии с законом и порядком его проведения. Жалоб на результаты онлайн-выборов в Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК) не поступало. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов на заседании Центральной избирательной комиссии в пятницу, 24 сентября.
По его словам, Мосгоризбирком получил пять жалоб по поводу наблюдения за онлайн-голосованием. Все они были рассмотрены.
"Все жалобы касаются вопросов, связанных с трудностью наблюдения и вытекающим отсюда неверием наших избирателей в правильность подведения итогов, в правильность учета голосов, поданных избирателями",
– пояснил Юрий Ермолов. При этом ни одной жалобы на результаты онлайн-голосования не было.
Ранее в наблюдательном штабе рассказали, как все желающие могут самостоятельно перепроверить итоги ДЭГ и убедиться в корректности подсчета голосов.
Выборы в России проходили 17-19 сентября. Москвичи могли голосовать онлайн. Всего было выдано 1 943 590 цифровых бюллетеней.
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