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Онлайн-голосование в Москве бьёт рекорды: Стала известна явка в первые полчаса

12 сентября 2020, 00:00  •  62 • Политика
Онлайн-голосование в Москве бьёт рекорды. Уже стала известна явка в первые полчаса - за этот короткий период свой голос с помощью одного смартфона успел отдать каждый десятый избиратель. Данную активность граждан прокомментировали в столичном правительстве.
Руководитель комитета по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артём Костырко рассказал о новом рекорде на электронном голосовании в рамках муниципальных выборов.
Так, за первые полчаса с момента открытия свои голоса в режиме онлайн успел отдать каждый десятый избиратель, сообщил Костырко, выступая в информационном центре ЦИК 11 сентября.
Он заметил, что обычно через три часа после начала электронного голосования число участников уже достигает порядка 35%. В этот раз была зафиксирована ещё более высокая активность избирателей.
По мнению Костырко, такая тенденция демонстрирует рост доверия людей к процедуре онлайн-голосования.
В настоящее время граждане постепенно привыкают к новой реальности, в которой можно осуществлять "юридически значимые вещи" посредством одного смартфона, отметил он.

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