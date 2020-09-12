Онлайн-голосование в Москве бьёт рекорды: Стала известна явка в первые полчаса

Руководитель комитета по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артём Костырко рассказал о новом рекорде на электронном голосовании в рамках муниципальных выборов.

Так, за первые полчаса с момента открытия свои голоса в режиме онлайн успел отдать каждый десятый избиратель, сообщил Костырко, выступая в информационном центре ЦИК 11 сентября.

Он заметил, что обычно через три часа после начала электронного голосования число участников уже достигает порядка 35%. В этот раз была зафиксирована ещё более высокая активность избирателей.

По мнению Костырко, такая тенденция демонстрирует рост доверия людей к процедуре онлайн-голосования.

В настоящее время граждане постепенно привыкают к новой реальности, в которой можно осуществлять "юридически значимые вещи" посредством одного смартфона, отметил он.