Онлайн-голосование по поправкам к Конституции завершилось

В России завершилось онлайн-голосование по поправкам к Конституции. Отдать свои голоса дистанционно могли жители Москвы и Нижнего Новгорода.

Всего для участия в таком формате голосования подали заявления примерно 1 млн жителей столицы и почти 140 тыс. нижегородцев, передает ТАСС.

Согласно данным оперштаба по наблюдению за голосованием, итоговая явка в онлайн-формате превысила 93%, было выдано 1 107 648 бюллетеней.

Электронное голосование по поправкам в основной закон началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось 30 июня в 20:00 мск, при этом получить электронный бюллетень можно было до 19:59 мск.

Голосование по поправкам к Основному закону страны стартовало 25 июня, основной день — 1 июля. Изначально его проведение планировалось на 22 апреля, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Внести изменения в Конституцию страны предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Законопроект приняли Госдума, региональные парламенты и Совет Федерации.

Поправки предполагают корректировку 22 глав Основного закона страны — в частности, предлагается внести в Конституцию гарантию МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и соцвыплат, а также финансовую поддержку семей с детьми.

Кроме того, в закон предлагается внести поправки, запрещающие высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран. Также поправки расширяют полномочия парламента и закрепляют приоритет Конституции РФ над международными соглашениями.